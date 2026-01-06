Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRESIDENTE DO MÉXICO

Sheinbaum pede 'julgamento justo' para Maduro nos Estados Unidos

Maduro, acusado de narcotráfico, declarou-se inocente na segunda-feira em sua primeira audiência judicial

Reportar Erro
A presidente do México, Claudia SheinbaumA presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: Yuri Cortez / AFP

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu nesta terça-feira (6) um "julgamento justo" para o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, que enfrenta a Justiça em Nova York após ser capturado por forças americanas em Caracas.

Maduro, acusado de narcotráfico, declarou-se inocente na segunda-feira em sua primeira audiência judicial e alegou ter sido sequestrado de sua casa por militares americanos.

Leia também

• Presidente comissão na Câmara quer ouvir Vieira, Amorim e enviar carta à ONU e OEA sobre Maduro

• Ferramentas de IA falham no teste de deepfakes de Nicolás Maduro

• Presidente interina da Venezuela presta juramento entre promessas de resgate de Maduro

"Agora que o presidente Maduro está sob custódia, o que se pede é um julgamento justo, sempre... Em qualquer circunstância, e nesta em particular, deve haver rapidez e justiça", declarou a líder de esquerda em sua coletiva de imprensa matinal.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter