PRESIDENTE DO MÉXICO Sheinbaum pede 'julgamento justo' para Maduro nos Estados Unidos Maduro, acusado de narcotráfico, declarou-se inocente na segunda-feira em sua primeira audiência judicial

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu nesta terça-feira (6) um "julgamento justo" para o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, que enfrenta a Justiça em Nova York após ser capturado por forças americanas em Caracas.

Maduro, acusado de narcotráfico, declarou-se inocente na segunda-feira em sua primeira audiência judicial e alegou ter sido sequestrado de sua casa por militares americanos.

"Agora que o presidente Maduro está sob custódia, o que se pede é um julgamento justo, sempre... Em qualquer circunstância, e nesta em particular, deve haver rapidez e justiça", declarou a líder de esquerda em sua coletiva de imprensa matinal.





