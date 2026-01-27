Sheinbaum promete que México será "solidário" com Cuba
A presidente evitou confirmar ou desmentir a versão divulgada por alguns veículos de comunicação e analistas sobre a suspensão do fornecimento de petróleo
A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira (27) que "o México vai continuar sendo solidário" com Cuba, após reportagens da imprensa indicarem que seu governo decidiu suspender os envios de petróleo à ilha.
A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mantinha os envios de hidrocarbonetos a Cuba, que atravessa uma profunda crise energética, em meio a fortes pressões dos Estados Unidos para impedir a chegada desse e de outros recursos à ilha.
Sheinbaum evitou confirmar ou desmentir a versão divulgada por alguns veículos de comunicação e analistas sobre a suspensão do fornecimento de petróleo, mas assegurou que "o México vai continuar sendo solidário" com Cuba.
"A decisão do México de vender ou doar, por razões humanitárias, petróleo a Cuba também tem a ver com uma decisão soberana que vem sendo tomada há muitos anos", respondeu a presidente de esquerda a perguntas de jornalistas sobre supostas pressões de Washington para suspender os envios.
A Pemex se recusou a confirmar à AFP se suspendeu as entregas de hidrocarbonetos a Cuba.
O país caribenho enfrenta dificuldades após a suspensão do fornecimento de petróleo venezuelano e diante das ameaças dos Estados Unidos.
Recentemente, o presidente Donald Trump advertiu na plataforma Truth Social: "Não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba".
O México enfrenta ameaças tarifárias de Trump desde seu retorno à Casa Branca em janeiro de 2025 e agora terá de lidar com a revisão do acordo de livre comércio da América do Norte (T-MEC), que integra com Canadá e Estados Unidos.