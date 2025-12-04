Qui, 04 de Dezembro

México

Sheinbaum terá primeiro encontro "cara a cara" com Trump amanhã em meio a impasse tarifário

Viagem marca a primeira ida da presidente mexicana aos Estados Unidos desde que assumiu o cargo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, destacou que seu governo segue discutindo com Trump as tarifas que ele estabeleceuA presidente do México, Claudia Sheinbaum, destacou que seu governo segue discutindo com Trump as tarifas que ele estabeleceu - Foto: Yuri Cortez / AFP

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em sua coletiva de imprensa diária que terá um breve encontro presencial com o líder americano, Donald Trump, em Washington nesta semana, em meio às negociações sobre as tarifas dos EUA aplicadas a produtos mexicanos. Segundo ela, o primeiro diálogo "cara a cara" entre os dois ocorrerá nesta sexta-feira, 05.

Sheinbaum acrescentou que também se reunirá com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na capital americana, onde ambos participarão do sorteio da Copa do Mundo de 2026 organizada pelos três países da América do Norte. A viagem marca sua primeira ida aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência.

A líder mexicana destacou que seu governo segue discutindo com Trump as tarifas que ele estabeleceu e lembrou que, em conversas anteriores, conseguiu "adiar algumas" das sobretaxas. Ela observou ainda que México, EUA e Canadá devem revisar o acordo comercial que une os três países no próximo ano.

Mais cedo, o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, afirmou ao Politico que Trump poderia decidir no próximo ano deixar o acordo EUA-México-Canadá (USMCA).

