Shevchenko se despede de MC Elloco, parceiro musical de mais de 10 anos: "te amo, irmão"

O MC Shevchenko usou as redes sociais para prestar homenagem e se despedir do parceiro musical Cleiton José Silva, o MC Elloco, que morreu nessa quinta-feira (21), aos 34 anos.

"Brigado por vocês fazerem parte da minha vida. Daqui pra frente não sei qual meu destino. Mas, irmão, vocês vão ter sempre orgulho de mim. Dei meu melhor por vocês. Fica com Deus, meus eternos irmãos. Foi Deus que permitiu. Em breve tamos juntos", publicou Shevchenko. Em outra postagem, escreveu "te amo, irmão. Todas as favelas estão de luto por você e pelo Xcamoso".

Na imagem, além de MC Elloco, com quem o cantor dividiu os palcos por mais de 10 anos, também aparece o cantor MC Biel Xcamoso, que morreu aos 24 anos, em abril de 2023, após um acidente de carro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

MC Elloco morreu na Policlínica Amaury Coutinho, em Campina do Barreto, na Zona Norte da capital, por edema pulmonar agudo, "provavelmente causado por um infarto", segundo a unidade de saúde.

A Secretaria de Saúde do Recife informou que Elloco foi socorrido por amigos. Na policlínica, a equipe tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. O artista foi a óbito no local. Ele deixa filho e esposa.

Elloco, filho e esposa. Foto: Redes Sociais/Reprodução

Horas antes da morte, o cantor publicou um vídeo com a legenda "bom dia, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje?". Em seguida, postou um momento descontraído com o filho, enquanto o levava para a escola.

Pioneiros no brega funk, Elloco e Shevchenko mudaram à cena musical pernambucana ao expandir o gênero e o "passinho dos maloka" para além da periferia. Juntos, criaram bordões como o "Eu tô só calado", e diversos sucessos, como "Gera bactéria", "Chapuletei", "Ninguém fica parado" e "Olha o carro do ovo".

Shevchenko e Elloco criaram vários sucessos. Foto: Redes Sociais/Reprodução

A dupla também era engajada em ações sociais. Criou a "Tropa Solidária", projeto que leva alimentos e atividades educacionais para a população carente do bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife.

O velório do MC Elloco aconteceu na sede do projeto. O enterro está marcado para às 10h desta sexta-feira (22), no Cemitério de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

