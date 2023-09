Shopping Boa Vista recebe ação dos programas Alerta Celular e Bike nesta sexta (29)

A- A+

A Secretaria de Defesa Social (SDS), em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) , promoverá, nesta sexta-feira (29), uma ação educativa gratuita dos projetos Alerta Celular e Alerta Bike no Shopping Boa Vista, localizado no bairro homônimo, no Centro do Recife.

Das 14h às 22h no 1º Piso da 1ª Etapa do centro de compras, os interessados terão orientações sobre o cadastro do celular ou bicicleta no sistema. Além disso, as vítimas de roubo ou furto de celular e bicicleta poderão registrar Boletim de Ocorrência no local.

Os programas

O Alerta Celular é um programa da SDS criado em 2017, com objetivo de auxiliar as polícias Civil e Militar nas abordagens destinadas à recuperação dos telefones celulares cadastrados para efetuar a devolução. O Alerta Bike, criado em 2021, tem a mesma finalidade, mas voltado para o cadastro de bicicletas.

O cadastro é realizado a partir do site da SDS, com login único para os dois programas. Para cadastrar o celular, é necessário o IMEI do aparelho. Basta digitar *#06# no próprio celular para obter a sequência numérica com 15 dígitos. Já no Alerta Bike, são necessários os dados da bicicleta, como: modelo, marca, tipo, cor e aro.

