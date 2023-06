A- A+

SÃO JOÃO 2023 Shopping Carpina, na Mata Norte, promove programação especial para São João e Dia dos Namorados A abertura ocorre no próximo domingo (4), a partir das 16h, com apresentação da quadrilha Junina Brincantes

Com o São João 2023 cada vez mais perto, o Shopping Carpina, no município de Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, montou uma programação especial para as festividades juninas e também para o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de Junho.



A abertura ocorre no próximo domingo (4), a partir das 16h, com apresentação da quadrilha Junina Brincantes.

São João

A Junina Brincantes realizará uma apresentação com cerca de 42 quadrilheiros para os espectadores. O tema do show será "Teu olho gordo para mim é cego", e tem como objetivo exaltar a cultura folclórica das comunidades rurais do agreste pernambucano.

Em seguida, enre os dias 5 e 8 de junho, a partir das 19h, os estudantes dos colégios Dom Vital, Salesiano e Fruto da Terra irão comandar os festejos juninos com apresentação musical.

Além disso, os espectadores vão poder comparecer a um espaço inspirado na obra de Ariano Suassuna, o "Auto da Compadecida", conhecido nacionalmente. O ambiente foi recriado na Arena do Forró, um dos polos da cidade para o São João, e ficará disponível até o dia 26 de junho.

Dia dos Namorados

A programação para o Dia dos Namorados vai explorar a campanha tradicional "Doces Momentos", em que um casal será presenteado com um kit doce ao realizar uma compra a partir de R$ 150.

A ação vai acontecer entre os dias 10 e 12 de junho, ou enquanto durar o estoque. O kit deverá ser resgatado no ponto de trocas, na entrada da praça de alimentação entre 14h e 20h.

Além disso, haverá também, no dia 12 de junho, a apresentação musical da cantora Sol Castro, a partir das 19h, em homenagem ao Dia dos Namorados.



