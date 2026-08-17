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Oportunidade Shopping no Recife capacita jovens de escolas públicas para o mercado de trabalho Projeto chega à quarta edição com oficinas para cerca de 100 estudantes da Zona Norte do Recife a partir de quarta-feira (19)

A quarta edição do projeto "Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho", promovido pelo Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, tem início nesta quarta-feira (19) e busca sensibilizar estudantes da rede pública sobre a importância do planejamento da vida profissional, preparando-os para os desafios do mundo do trabalho.

Nesta edição, cerca de 100 alunos do terceiro ano do Ensino Médio das Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) José Vilela, no Parnamirim, e Silva Jardim, no Monteiro, participarão da programação.

As oficinas serão realizadas das 13h30 às 17h. Na Erem José Vilela, os encontros serão promovidos nos dias 19 de agosto, 29 de setembro e 5 de outubro.

Já na Erem Silva Jardim, a programação será realizada nos dias 22 e 30 de setembro e 7 de outubro. A iniciativa é coordenada pela área de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping.

A condução das atividades será realizada pela consultora e psicóloga Carol Conde, que possui mais de 15 anos de experiência profissional, em parceria com o Instituto Aliança Emprego (IAE).

"Queremos preparar esses jovens para o mundo do trabalho, ampliando seus conhecimentos por meio de uma metodologia prática e aplicada. Nosso objetivo é estimular não apenas o ingresso, mas também a permanência e a ascensão profissional, mostrando que eles podem construir uma trajetória de desenvolvimento e crescimento", destacou Carol Conde.

Além das oficinas presenciais, os participantes terão acesso gratuito, até dezembro, à Plataforma IAE, que reúne trilhas de aprendizagem em Raciocínio Lógico, Português, Matemática e Comunicação Digital, além de testes vocacionais e do e-book Mundo do Trabalho.

Ao final da formação, todos os estudantes serão cadastrados no Banco de Talentos do IAE.

A partir de janeiro de 2027, os jovens que concluírem a capacitação serão encaminhados para processos seletivos de programas de Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego em empresas de diferentes segmentos, como shoppings, indústrias, supermercados e farmácias.

Desde o início do projeto, em 2023, aproximadamente 82% dos jovens concluíram as oficinas e 45% foram inseridos no mercado de trabalho formal.

"Queremos oferecer ferramentas reais para que esses jovens reconheçam seu potencial, ampliem suas possibilidades e estejam mais preparados para construir suas trajetórias profissionais", afirmou a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares.

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