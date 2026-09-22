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Mobilidade

Shopping do Recife recebe ação educativa para ciclistas no Dia Mundial Sem Carro nesta terça (22)

Detran realiza ação de conscientização sobre segurança e respeito às leis de trânsito no Plaza Shopping, em Casa Forte

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Plaza Shopping recebe uma ação de conscientização voltada à mobilidade sustentável e à segurança no trânsitoPlaza Shopping recebe uma ação de conscientização voltada à mobilidade sustentável e à segurança no trânsito - Foto: Divulgação/Acervo Detran-PE

No Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta terça-feira (22), o Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, recebe uma ação de conscientização voltada à mobilidade sustentável e à segurança no trânsito.

Com iniciativa do Detran-PE, o shopping receberá ciclistas no bicicletário do piso E1 do Edifício Garagem, até às 11h30, com uma programação educativa e lúdica sobre o uso seguro das vias.

A ação busca estimular a reflexão sobre alternativas de mobilidade e a convivência mais segura entre ciclistas, motoristas e pedestres.

Durante a atividade, arte-educadores e a Turma do Fom-Fom estarão no local para interagir com os participantes e compartilhar orientações.

O momento abordará as leis de trânsito, comportamentos seguros e cuidados que podem fazer a diferença no dia a dia de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte ou lazer.

A proposta é levar informação de maneira leve e acessível, aproximando a educação para o trânsito do público e reforçando que a segurança nas ruas depende da atenção e do respeito de todos que compartilham o espaço urbano.

Além das atividades no bicicletário, entre 11h e 11h30, os arte-educadores e a Turma do Fom-Fom circularão pela passarela e pelo Plaza, ampliando a abordagem para clientes e visitantes do empreendimento.

“O Dia Mundial Sem Carro é uma oportunidade para estimular uma reflexão sobre como nos deslocamos pela cidade e sobre a importância de construirmos espaços urbanos mais seguros e sustentáveis. Ao promover essa ação em parceria com o Detran, queremos levar informação aos ciclistas e também sensibilizar o público para a importância do respeito entre todos que circulam pelas ruas”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares.

Serviço
Ação de conscientização para ciclistas através do Dia Mundial Sem Carro
Quando: terça-feira (22)
Local: bicicletário, no piso E1 do Edifício Garagem do Plaza Shopping (R. Dr. João Santos Filho, 255 - Casa Forte)
Realização: Detran-PE

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