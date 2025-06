Shopping em Jaboatão recebe posto para emissão de Carteira de Identidade; saiba como agendar

A- A+

Um posto temporário do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) instalado no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), facilita o acesso de cidadãos à emissão da Carteira de Identidade.

O atendimento no local começou na última segunda-feira (2) e deve funcionar durante o mês de junho, segundo previsão informada pela Polícia Civil de Pernambuco.

O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

A corporação informou que podem procurar o serviço ofertado em parceria com o Shopping Guararapes cidadãos que necessitam do documento, seja primeira via ou alguma outra.

O posto do IITB no shopping tem capacidade para atender aproximadamente 200 pessoas por dia.

Agendamento e emissão

O agendamento deve ser feito no site PE Cidadão. No endereço, é preciso seguir as etapas de preenchimento do formulário.

Após o pagamento da taxa, o cidadão precisa apresentar, no dia do atendimento, a certidão original de nascimento ou casamento e o comprovante de pagamento da segunda via.

Caso queira acrescentar mais alguma informação, tais como tipo sanguíneo e CPF, basta levar os documentos originais comprovando os dados.





