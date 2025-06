A- A+

Evento Shopping em Olinda celebra São João com programação gratuita Evento promete animar todos os públicos com diversas atrações a partir da quarta-feira (18) até a próxima segunda-feira (23)

O Shopping Patteo Olinda, na Região Metropolitana do Recife, promove o “Patteo do Forró - Encontro de Gerações”, uma festa junina com programação gratuita a partir desta quarta-feira (18).

O evento acontecerá na Praça de Eventos, no piso térreo do shopping, até a próxima segunda-feira (23). Nos dias de shows, os serviços se iniciam às 19h. Já nas datas voltadas ao público infantil, as atrações começam às 15h.

A abertura, na quarta-feira, será comandada por dois grandes nomes da música nordestina, os cantores Petrúcio Amorim e Pecinho. Os artistas apresentarão um repertório repleto de forró.

Silvério Pessoa e Larissa Lisboa serão as atrações desta quinta-feira (19) e devem dividir o palco em um emocionante encontro entre gerações. Encerrando a programação musical, o público poderá assistir as performances de Irah Caldeira e Lais Senna na sexta-feira (20).

Para o público infantil, a diversão começa no sábado (21), sempre às 15h. O Arraiá Infantil vai até 23 de junho com recreação temática, brincadeiras típicas e atividades gratuitas para as crianças.

Serviço:

Patteo do Forró – Encontro de Gerações

Local: Praça de Eventos – Piso Térreo, Shopping Patteo Olinda

Shows: 18 a 20 de junho, a partir das 19h

Arraiá Infantil: 21 a 23 de junho, a partir das 15h

Entrada gratuita



