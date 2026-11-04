Shopping na Zona Norte do Recife recebe feira de troca de livros e espetáculo infantil no sábado (7)
Programação gratuita inclui apresentação da Tia Lilica e arrecadação de brinquedos para o NACC
O Shopping ETC, nos Aflitos, Zona Norte do Recife, recebe neste sábado (7) uma feira de troca de livros e uma apresentação infantil da Tia Lilica.
A programação é gratuita e inclui uma campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).
A feira de troca de livros será realizada das 10h às 17h. Para participar, os interessados devem levar exemplares em bom estado de conservação e poderão escolher outro título em troca de cada livro entregue.
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Não serão aceitos materiais didáticos, acadêmicos, em outros idiomas ou distribuídos gratuitamente. A comercialização de exemplares também não será permitida.
Já às 16h, o mezanino do shopping recebe o espetáculo da Tia Lilica, com brincadeiras, músicas e participação de personagens. A apresentação é voltada ao público infantil.
Doações
Durante todo o dia, o público poderá contribuir com a campanha de Natal Solidário do NACC, por meio da doação de brinquedos novos ou usados. Os itens arrecadados serão destinados às crianças atendidas pela instituição.
A programação ocorre com entrada gratuita. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3243-8212 ou pelo perfil @shoppingetcoficial.