Shopping Guararapes e Hemope promovem ação de doação de sangue em dezembro

O Shopping Guararapes apoia nova campanha da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) para incentivar a doação de sangue, a fim de aumentar o estoque do hemocentro para o período das festas de fim de ano, que costuma ter uma redução nas doações neste período de fim de ano.

Nos dias 15 e 16 de dezembro, quem quiser participar da ação pode se dirigir ao posto de atendimento temporário, localizado no corredor do Riachuelo, das 9h às 12h e 13h30 às 15h30. O atendimento será por ordem de chegada e a expectativa é de receber 100 doadores por dia. É preciso levar um documento oficial com foto, sendo aceita apenas a CNH como documento digital.

Para ser doador, é preciso ficar atento aos seguintes critérios:

Ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos) - os menores de idade devem estar acompanhados por um responsável;

Ter no mínimo 50 kg;

Apresentar documento oficial com foto;

Ter dormido, no mínimo, 6 horas na última noite;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

