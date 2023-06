A- A+

FEIRA DE LIVROS Shopping Guararapes, em Jaboatão, promove feira de livros a partir desta sexta-feira (30) Ação tem como objetivo incentivar a leitura para as crianças durante as férias escolares

Com o objetivo de incentivar a leitura para as crianças durante as férias escolares, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), promove, a partir desta sexta-feira (30), uma feira de livros com opções que vão do público infantil, juvenil e adulto.

Intitulada como "Feira Promolivros", a ação oferece mais de 5 mil exemplares, e visa promover livros por um preço acessível. Os valores variam, mas peças podem ser adquiridas a partir de R$ 15.

O estande ficará localizado na lateral da Praça de Eventos, e se estende até o dia 3 de agosto. Dora Linhares, gerente de marketing do shopping, ressaltou a importância da leitura para as crianças e adolescentes: "A leitura é uma atividade que estimula a criatividade e o desenvolvimento das crianças, por isso a importância da iniciativa também fora do período escolar", revelou.



