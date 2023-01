Shopping Guararapes ganha ponto de descarte de equipamentos eletrônicos

A- A+

Um ponto de descarte de equipamentos eletrônicos foi instalado no Shopping Guararapes, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.



Localizado no piso G1 do shopping e numa parceria coma Green Eletron, o ecoponto recebe itens como pilhas, baterias, celulares, monitores, impressoras, microondas, notebooks, fones de ouvido, roteador, sanduicheiras, CPUs e outros materiais sem uso.

Segundo o shopping, todo o material será recolhido e enviado para a logística reversa - voltam a ser matéria-prima para a cadeia produtiva, servindo na fabricação de novos produtos. O local funciona de segunda de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, de 12h às 21h.

