A- A+

O Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), inaugurou a reforma completa da Central de Resíduos. O objetivo do empreendimento é fazer, de maneira correta e segura, a coleta e descarte do lixo produzido no ponto. A iniciativa, segundo o mall, acontece em parceria com cooperativas, que fazem a venda dos materiais após o processo de reciclagem para impactar mais de 300 famílias.

Ao todo, segundo o shopping, 34% do lixo produzido pelo ponto possuem reciclabilidade, o que se traduz em mais de 300 toneladas de resíduos reciclados anualmente. A central funciona no próprio local, com operação todos os dias.

" A cada tonelada de resíduos recicláveis encaminhada para reciclagem, estamos construindo um futuro mais sustentável, promovendo oportunidades de renda e estimulando a consciência ambiental nos clientes", afirmou o gerente de Operações do Shopping Guararapes, Claudemir Oliveira.

Como o serviço é realizado

A equipe de limpeza do mall coleta os resíduos comuns diretamente nas lojas de alimentação e outros empreendimentos que geram até 60 litros de resíduos por dia. Os demais lojistas realizam a entrega dos materiais diretamente na Central de Resíduos, após fazerem o acondicionamento adequado, seguindo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Shopping Guararapes.

Na central, os resíduos são recebidos pelos cooperados e triados por eles. Mensalmente, aproximadamente 28 toneladas de resíduos são encaminhadas para reciclagem. A principal parceria da central é com a Coopmare, que se associa com outras cooperativas para realizar o recebimento, triagem e envio de todo material para o seu galpão. Lá, os resíduos são prensados e revendidos para beneficiar todos os cooperados.

Veja, abaixo, o passo a passo do processo.



1. Recebimento - A cooperativa recebe na Central de Resíduos os recicláveis disponibilizados pelos lojistas;



2. Triagem inicial - Os cooperados realizam triagem inicial, separando os materiais recicláveis dos não recicláveis;



3. Classificação por tipo de resíduo - O material passa por uma triagem específica, dessa forma, neste processo os resíduos são catalogando por tipo (Papel, papel misto, papelão, plástico, metal, vidro etc.);



4. Limpeza - Caso necessário o material passa por higienização;



5. Armazenamento - Todo o resíduo separado é acondicionado em tambores e big bags, facilitando a coleta;



6. Coleta - Após o armazenamento, todo o resíduo é coletado através de caminhões;



7. Transporte - Todo o resíduo após coletado é direcionado ao galpão da cooperativa, onde por fim eles passarão pela separação final, prensagem e destinação final (venda).

Veja também

AQUECIMENTO GLOBAL Países da UE devem se preparar para a mudança climática, alertam comissários europeus