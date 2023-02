Shopping Guararapes inicia aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos

A- A+

O posto de imunização do Shopping Guararapes, situado em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, iniciou a aplicação da 3ª dose de reforço contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 a 11 anos. O imunizante disponibilizado é o da Pfizer Pediátrica.

Para receber a vacina, os pais e responsáveis devem fazer o cadastro prévio da criança no site De Olho da Consulta, ou no próprio espaço de imunização, localizado no piso térreo do mall, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Shopping Guararapes inicia aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Foto: Divulgação

O atendimento é realizado por uma equipe da Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes. No local, é necessário apresentar cartão de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança, comprovante de residência e documentação dos pais ou responsáveis.

Além do público de 5 a 11 anos, o espaço também disponibiliza vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos que não tenham sido imunizadas ou estejam com o esquema vacinal incompleto.

Serviço:

Posto de vacinação do Shopping Guararapes inicia aplicação da 3ª dose de reforço contra a Covid-19

Onde: Piso térreo, no corredor do Big Bompreço

Horário: 9h às 17h

