Shopping Guararapes oferece exames gratuitos de mamografia a partir desta terça (10); saiba mais

Dentro do Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção mundial do câncer de mama e de colo de útero, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR) oferece, de maneira gratuita, exames de mamografia estas terça (10) e quarta-feiras (11).



A Clínica Móvel, que chega ao shopping em parceria com a Prefeitura do município, está localizada no estacionamento do local, com atendimento das 8h às 16h.

No total, serão disponibilizadas 60 fichas de atendimento por dia, sendo 30 para cada turno. A ação tem como objetivo alcançar mulheres entre 50 e 69 anos, uma faixa etária considerada de maior risco para o desenvolvimento da doença.

Para poder participar da ação e adquirir seus exames, as interessadas devem levar documentação obrigatória, que inclui RG e Cartão do SUS.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta consideravelmente as chances de cura. Por esse motivo, a participação de mulheres no evento é importante para que elas possam ter acesso a serviços essenciais de saúde de forma gratuita e qualificada.

