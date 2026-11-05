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SERVIÇO Shopping Guararapes recebe ação para emissão da Carteira de Identidade Nacional Posto da Polícia Civil funciona de segunda a sábado, com 250 vagas diárias mediante agendamento; capacidade é de 6,5 mil atendimentos por mês

Moradores de Jaboatão dos Guararapes e de outros municípios da Região Metropolitana do Recife podem emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Guararapes, em Piedade.

O atendimento é realizado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), em um posto instalado próximo à portaria A, no corredor do Carrefour.

A unidade oferece 250 vagas por dia, mediante agendamento, com capacidade para realizar até 1.500 atendimentos por semana e aproximadamente 6.500 por mês.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 8h às 14h.

“A ampliação da rede de atendimento é uma medida importante para facilitar o acesso dos pernambucanos à Carteira de Identidade Nacional. Com uma estrutura moderna e capacidade para realizar milhares de atendimentos por mês, buscamos oferecer mais comodidade à população, ampliar a oferta de vagas e garantir um serviço cada vez mais ágil e eficiente. A expectativa é acrescentar aproximadamente 6.500 atendimentos mensais à capacidade de emissão do documento”, destacou o delegado Mauro Cabral diretor do Instituto de Identificação Tavares Buril.

Agendamento

Os interessados devem marcar o atendimento pelos sites da Polícia Civil ou do Governo de Pernambuco. No dia agendado, é necessário apresentar o CPF e a certidão original de nascimento ou casamento.

Para quem solicitar a segunda via, também será necessário apresentar o comprovante de pagamento, quando aplicável.

O posto funciona no Shopping Guararapes, localizado na Avenida Barreto de Menezes, nº 800, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

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