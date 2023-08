Shopping Guararapes promove shows e exposição de carros no Dia dos Pais; veja programação

A- A+

O Dia dos Pais, celebrado neste ano, dia 13 de agosto, já está batendo à porta, e o Shopping Guararapes, em Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife (RMR), já preparou uma programação para a comemoração, com direito a shows e exposição de carros de colecionadores.

Os shows tiveram início neste domingo (6), com apresentação de Rodrigo Santos e a Uptown Band, mas a programação se estende. No próximo sábado (12), sobem ao palco Regis Paulino, assim como a Uptown Band novamente, trazendo uma homenagem a grandes nomes da música internacional, como Beatles, Queen e Elton John.

O encerramento dos shows acontece no domingo (13), com uma celebração à carreira de Reginaldo Rossi, o "Rei do Brega". A festa ficará por conta do grupo The Rossi, e, assim como todos as outras atrações, será realizada a partir das 18h, na Praça de Eventos do shopping.

Além das apresentações musicais, o ponto traz como parte da programação uma exposição de carros colecionáveis, entre esta segunda-feira (7) e a próxima sexta (11), das 9h às 22h. Serão expostos, através de um balanço da história da industria automobilística, modelos como o Chevette GP, MP Lafer, DKW-Vemag Fissore, Aero Willys e Willys Itamaraty. A curadoria da mostra foi feita por Fernando Miranda, do Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco.



