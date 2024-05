A- A+

O Shopping Guararapes, em parceria com o Lar de Clara, está se preparando para sediar o nono Bazar Lar de Clara, um evento solidário que visa apoiar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O evento vai ocorrer no corredor do Carrefour, na sexta-feira (17) e no sábado (18).

Anteriormente chamado de Bazar do Bem, esta nova edição pretende trazer aos visitantes uma variedade de roupas, eletrônicos e produtos geek em perfeitas condições. Todos os fundos arrecadados serão direcionados para apoiar as atividades do Lar de Clara, que por quase duas décadas tem servido como um refúgio para aproximadamente 400 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Com entrada gratuita, os visitantes terão acesso a mais de 2 mil itens à venda, com preços a partir de R$ 5. Além dos bazares regulares, que representam uma fonte importante de recursos, o Lar de Clara depende da generosidade da população para continuar suas operações. Empresas podem se tornar apoiadoras de salas ou fazer doações regulares, enquanto doações únicas de indivíduos também são bem-vindas.

Desde sua fundação em 2004, o Lar de Clara tem se dedicado incansavelmente a oferecer apoio integral a famílias em situação de vulnerabilidade, priorizando o cuidado integral de suas crianças, adolescentes e jovens.

Contatos do Lar de Clara: 3479-4081, 32037017 ou (81) 98873-1461.

