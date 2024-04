Shopping Guararapes recebe mutirão de vacinação contra gripe e Covid neste sábado (20)

A- A+

A Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes promove, neste sábado (20), mutirão de vacinação das 9h às 14h, no corredor do Carrefour do Shopping Guararapes.

A iniciativa busca imunizar contra a gripe e Covid-19 os grupos prioritários, que englobam, além de crianças a partir de seis meses e idosos com 60 anos ou mais, professores, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, entre outros.

No dia da vacinação, é fundamental possuir a documentação adequada, que ateste a faixa etária e a inclusão no grupo prioritário.



É necessário que as crianças estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis, portando documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação.

Já para os adultos, é suficiente ter em mãos documento oficial com foto, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário.

Confira os grupos prioritários:

- Crianças a partir de 6 meses até 05 anos 11 mese e 29 dias;

- Idosos a partir de 60 anos;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros;

- Trabalhadores portuários;

- Professores;

- Pacientes com comorbidades, como hipertensão e diabetes;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP e RI) e seus trabalhadores;

- Pessoas imunocomprometidas;

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

- Gestantes e puérperas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas com deficiência permanente;

- População privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Forças de segurança e salvamento e forças armadas.

