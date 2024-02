Shopping Guararapes se transforma em polo da folia para o Carnaval 2024

A- A+

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, período de Carnaval, o Shopping Guararapes oferecerá uma programação gratuita de shows para aqueles que passarem pelo mall. Uma das festas mais populares do país será celebrada com apresentações para todas as idades, além de serviço pensado para os foliões.

Orquestras e outras atrações musicais animam os corredores do shopping do sábado de Zé Pereira até a terça de carnaval. “O Carnaval é sempre um momento de alegria para os pernambucanos e em 2024 não será diferente. Por isso, preparamos uma programação com atrações e serviços para atender toda a família com segurança e conforto que o Shopping proporciona”, destacou a gerente de Marketing do shopping, Dora Linhares.

O Shopping Guararapes terá horário especial de funcionamento nos dias de carnaval. Sendo sábado (10/2) das 9h às 19h; domingo (11/2), segunda (12/2) e terça (13/2), das 12h às 20h e na quarta-feira de cinzas (14/2) das 12h às 20h.

Serviço de transfer para o Recife Antigo

Para garantir comodidade aos foliões, o Shopping Guararapes oferece este ano, durante os dias de Carnaval, o serviço de transfer Expresso Carnaval, uma parceria com o Grande Recife Consórcio e a empresa Borborema.

O serviço estará em operação nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, sendo das 18h às 05h no sábado e das 15h às 5h no domingo, segunda e terça-feira, com destino ao Recife Antigo.

A tarifa de ida e volta é de R$ 23, enquanto a tarifa única do estacionamento é R$ 12,50 para carros e R$ 8,00 para motos. O ponto de venda e embarque está localizado na portaria principal do Shopping (portaria C). Para comprar antecipado, a venda já está disponível pela plataforma eventbrite.com.



Serviço

Shows Gratuitos – Praça de Eventos

10/02: Banda de frevo – 13h às 17h

11/02: Kid Camaleão – 16h

12/02: Thelmo Santiago – 16h

13/02: Fabiana Pimentinha – 16h

Transfer Expresso Carnaval

Bilhete de ida e volta: R$23.

Dias: 10, 11, 12 e 13 de fevereiro.

Horário: Sábado: das 18h às 5h.

Domingo, Segunda e Terça: das 15h às 5h.

Destino: Recife Antigo.

Venda antecipada pela plataforma: eventbrite.com



