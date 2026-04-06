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Diversão Shopping no Recife recebe experiência imersiva inédita no Brasil até o dia 29 de abril Atração gratuita convida o público a explorar o universo com atividades interativas e projeções em 360º

Durante o mês de abril, o Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, no Recife, recebe a Nave Planetária, uma experiência imersiva inédita no Brasil que promete encantar pessoas de todas as idades com uma viagem pelo universo.

Com entrada gratuita, a atração convida os visitantes a mergulharem no mundo dos planetas e do espaço por meio de atividades interativas e tecnologia até o dia 29 de abril.



Instalada na Praça de Eventos do shopping, a Nave Planetária reúne diferentes espaços temáticos que combinam educação e entretenimento para o público.

Entre os destaques está o planetário inflável, uma cúpula de 100 m2 e projeção em 360º, onde são exibidos filmes sobre os planetas e o universo, proporcionando uma experiência sensorial envolvente.

Atrações

Além do planetário, o público também pode conferir painéis informativos sobre a corrida espacial, com curiosidades sobre foguetes, alimentação dos astronautas e missões históricas.



Os participantes poderão ainda vivenciar atividades como o giroscópio, que é um equipamento que simula a sensação de ausência de gravidade, e uma cápsula espacial cenográfica com realidade virtual, que permite uma imersão em um “voo” pelo espaço.



A programação inclui experiências em realidade aumentada, desafios interativos e espaços instagramáveis com cenários e trajes espaciais para fotos.



Oficinas de Ciências

Aos sábados e domingos de abril, o Shopping Tacaruna também oferece oficinas de ciências voltadas para o público infantil, em parceria com a equipe do projeto de extensão “Desvendando o Céu Austral: Ciência, Tecnologia e Inclusão Social”, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).



As atividades ocorrem das 14h às 20h, no mesmo espaço da Nave Planetária, e incluem a confecção de nebulosas, a construção de relógios estelares e a montagem de foguetes com garrafa PET.

De forma interativa, as oficinas propõem uma introdução ao universo da astronomia, apresentando conceitos sobre astros, galáxias e as Leis de Newton.



Observação com telescópio

Também aos sábados e domingos, o público poderá observar o céu com o auxílio de três telescópios Newtonianos (refletores) de 150 mm, equipados com sistema de motorização, das 17h às 20h.



Instalados no Rooftop do shopping, os equipamentos prometem encantar crianças e adultos com a observação detalhada da Lua e de planetas, como Júpiter.



A atividade, realizada em parceria com o mesmo projeto da UFRPE, conta com a orientação de monitores que interagem e tiram dúvidas dos participantes, promovendo uma experiência prática de observação dos astros e aproximando os visitantes do universo científico.



Serviço

Nave Planetária

Quando: 3 a 29 de abril

Onde: Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-900)

Horário: de segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingo, 12h às 21h.

Quanto: entrada gratuita

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