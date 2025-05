A- A+

Saúde Shopping oferece vacinas gratuitas contra a gripe e HPV em Paulista O polo de vacinação está disponível no piso L1 do Paulista North Way Shopping e não tem necessidade de agendamento

O Paulista North Way Shopping, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, está disponibilizando um polo de vacinação gratuito e sem necessidade de agendamento de segunda a sábado para os interessados.

Vacinas contra a gripe e contra o HPV estão disponíveis no posto localizado no piso L1, próximo à loja Renner, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 16h.

Com o período chuvoso, os casos de gripe tendem a aumentar. Por isso, a imunização é recomendada para crianças a partir de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, profissionais da saúde e da educação, pessoas com deficiência, entre outros.

Para serem vacinadas, RG ou CPF devem ser apresentados. As crianças e adolescentes devem estar acompanhados do responsável, com o RG; os profissionais da área da saúde e educação precisam levar documento de comprovação de vínculo profissional.

Pessoas com comorbidades, como hipertensos e diabéticos, devem apresentar as receitas das medicações de uso contínuo.

No caso da vacina contra o HPV (sigla em inglês para papilomavírus humano), o público alvo são jovens de 15 a 19 anos. Eles precisam estar com o cartão de vacina ou do SUS, além do documento de identificação (RG ou CPF), ou o Registro de Nascimento, caso não possua os documentos anteriores. Adolescentes devem estar acompanhados de um responsável legal, que deve apresentar seu RG.



