Shopping em Olinda recebe Mostra de Robótica da Rede Municipal de Ensino nesta quarta (17)
Estudantes vão apresentar soluções criativas que demonstram como a tecnologia pode ser aplicada na resolução de problemas sociais e ambientais
O Shopping Patteo Olinda será palco, nesta quarta-feira (17), da 3ª edição da Mostra de Robótica da Rede Municipal de Ensino da cidade. O evento ocorre na varanda do mall, no 3º andar, das 14h às 17h.
Com o tema “Protagonismo estudantil nos quatro cantos de Olinda, para enfrentar as mudanças climáticas em nosso território”, a mostra reúne 13 trabalhos desenvolvidos por estudantes das escolas contempladas com projetos de robótica.
Utilizando kits de montagem e placas microprocessadoras, os jovens vão apresentar soluções criativas que demonstram como a tecnologia pode ser aplicada na resolução de problemas sociais e ambientais, especialmente no enfrentamento das mudanças climáticas e na preservação do meio ambiente aquático.
A proposta da mostra está alinhada às discussões da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e à temporada Submerge da First Lego League.
A programação contará ainda com a participação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, além de uma apresentação cultural para recepcionar o público.
