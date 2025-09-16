A- A+

Tecnologia Shopping em Olinda recebe Mostra de Robótica da Rede Municipal de Ensino nesta quarta (17) Estudantes vão apresentar soluções criativas que demonstram como a tecnologia pode ser aplicada na resolução de problemas sociais e ambientais

O Shopping Patteo Olinda será palco, nesta quarta-feira (17), da 3ª edição da Mostra de Robótica da Rede Municipal de Ensino da cidade. O evento ocorre na varanda do mall, no 3º andar, das 14h às 17h.







Com o tema “Protagonismo estudantil nos quatro cantos de Olinda, para enfrentar as mudanças climáticas em nosso território”, a mostra reúne 13 trabalhos desenvolvidos por estudantes das escolas contempladas com projetos de robótica.



Utilizando kits de montagem e placas microprocessadoras, os jovens vão apresentar soluções criativas que demonstram como a tecnologia pode ser aplicada na resolução de problemas sociais e ambientais, especialmente no enfrentamento das mudanças climáticas e na preservação do meio ambiente aquático.



A programação contará ainda com a participação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, além de uma apresentação cultural para recepcionar o público.

Com informações da assessoria



