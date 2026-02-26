A- A+

SEGURANÇA Shopping Patteo Olinda sedia apresentação dos programas Alerta Celular e Alerta Bike A iniciativa é realizada pela Secretaria de Defesa Social e acontece nesta quinta-feira (26), das 14h às 22h

A população de Olinda terá acesso, nesta quinta-feira (26), às ferramentas criadas para ajudar no rastreamento e na recuperação de celulares e bicicletas roubados ou furtados em Pernambuco.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) realizará, das 14h às 22h, uma ação no térreo do Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada, por meio de atendimentos e orientações sobre o Alerta Celular e o Alerta Bike.

No desenrolar da programação, determinadas equipes da Secretaria vão esclarecer dúvidas, realizar o processo de cadastro dos aparelhos telefônicos e bicicletas e, caso necessário, elaborar e formalizar boletins de ocorrência no mesmo espaço.

Além disso, a iniciativa tem como intuito orientar os munícipes a respeito das medidas cabíveis que devem ser tomadas em situações de perda, roubo ou furto.

O Alerta Celular utiliza o cadastro do IMEI do aparelho, garantindo que, se for recuperado, possa ser identificado e devolvido ao proprietário.

Com base na experiência do potencial do sistema e nos seus resultados positivos, foi desenvolvido o Alerta Bike, que utiliza o número de chassi para cadastrar bicicletas, ampliando o suporte às ações de segurança pública no Estado.

O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Muniz de Araújo, nº 225, no bairro de Casa Caiada, em Olinda.

