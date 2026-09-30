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OLINDA Shopping Patteo Olinda celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa com programação gratuita Ações integram a quarta edição do Festival de Dança e Cultura e incluem oficinas, mostra artística, feira cultural e ginástica

O Shopping Patteo Olinda, localizado no bairro de Casa Caiada, na Região Metropolitana do Recife (RMR), preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado nesta quinta-feira (1º).



As atividades voltadas ao público 60+ fazem parte da quarta edição do Festival de Dança e Cultura do Patteo, que acontece entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro.







Ao longo do dia, o público poderá participar de atividades que unem movimento, dança, bem-estar e convivência. Entre os destaques está a oficina “Ritmo e Bem-Estar: Dança de Salão para a Melhor Idade”, que acontece às 18h, com Evelyne Almeida, da ADO - Arte e Dança de Olinda.

A programação também contará com a participação de Dona Otávia, do Projeto Otávia Aragão / Ginástica da Orla 50+, que comandará atividades de HIIT Yoga, Zumba e HIIT Pilates. O público poderá, ainda, conferir um stand de crochê.

A partir das 19h, a programação segue com a Mostra de Dança, reunindo apresentações de diferentes estilos. Entre os destaques estão a Dança Terapêutica, com conjunto 60+, e a Sala Mourisca, com um conjunto de dança flamenca 60+.



O evento também terá apresentações de dança de salão, danças urbanas, ballet clássico, jazz e danças populares.

O Festival de Dança e Cultura conta ainda com uma feirinha cultural com curadoria do Espaço de Cultura Popular e patrocínio da Dinny. Mais detalhes do evento estão disponíveis no perfil oficial do Shopping no Instagram.





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