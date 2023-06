A- A+

SÃO JOÃO 2023 Shopping Patteo Olinda divulga programação para São João 2023; veja as atrações Shows serão gratuitos e contarão com nomes como Cristina Amaral e Dudu do Acordeon

Em meio aos anúncios de programação para o São João 2023, o Shopping Patteo Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), apresentou suas atrações. Entre elas, estão nomes conhecidos da música nordestina, como Cristina Amaral, Petrúcio Amorim e Dudu do Acordeon.

As festividades no Patteo vão do dia 8 a 18 de junho, na Praça de Eventos do piso térreo, com apresentações de escolas de Olinda e região das 13h às 18h. A partir das 19h, Cristina Amaral comandará a festa, abrindo o cronograma de shows no local.

No dia 9 de junho, também haverá apresentações de escolas das 13h às 18h, que serão seguidas, a partir das 19h, pelos shows da banda Forró do Poeirão e de Petrúcio Amorim, que cantará os principais sucessos de sua carreira de mais de 30 anos.

No dia 11, será a vez de Dudu do Acordeon subir ao palco para uma programção especial de Dia dos Namorados que o Shopping Patteo Olinda também irá oferecer. O show vai ser iniciado às 18h, sendo composto ainda por apresentação do cantor Benil.

O encerramento ficará por conta de Josildo Sá, no dia 18 de junho, a partir das 18h.



Confira a programação completa:

Quinta-feira, 8 de junho

Forró do Poeirão e Cristina Amaral – 19h

Sexta-feira, 9 de junho

Forró do Poeirão e Petrúcio Amorim – 19h

Sábado, 10 de junho

Irah Caldeira - 18h

Domingo, 11 de junho

Benil e Dudu do Acordeon – 18h

Quinta-feira, 15 de junho

Geraldinho Lins – 19h

Sexta-feira, 16 de junho

Trio Surreal e Nonô Germano – 19h

Sábado, 17 de junho

Ed Carlos – 18h

Domingo, 18 de junho

Josildo Sá – 18h



