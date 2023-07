Shopping Patteo Olinda recebe ação sobre programas "Alerta Celular" e "Alerta Bike" neste sábado (8)

A- A+

O Shopping Patteo Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe, neste sábado (8), uma ação educativa sobre os programas “Alerta Celular” e “Alerta Bike”, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). O objetivo é orientar a população sobre a importância do cadastramento nos sistemas.

Durante a ação, que ocorre das 9h20 às 16h40, no piso L3 do centro de compras, contará com agentes da secretaria tirando dúvidas sobre o procedimento de cadastro. Além disso, também será possível registrar boletim de ocorrência de roubo ou furto de celular e bicicleta para as vítimas desses crimes.

Para registrar o roubo do celular, é preciso ter o código de identificação do aparelho (IMEI), por isso o cadastramento é importante. A equipe da SDS também orientará os procedimentos a serem tomados quando a pessoa for vítima de roubo e furto desses equipamentos.

