Shopping pega fogo em MT e fica completamente destruído

Um incêndio de grandes proporções destruiu o Shopping Popular de Cuiabá, na capital de Mato Grosso, na madrugada de segunda-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros de MT, o fogo foi controlado e não há mortos ou feridos.

O prejuízo financeiro, no entanto, deve ser grande, conforme a administração do shopping. Cerca de 600 microempreendedores tinham lojas no local, gerando aproximadamente três mil empregos

O fogo começou por volta das 2h20 da madrugada, mas os Bombeiros alegam que só foram acionados às 2h46. O atraso para a chegada do socorro tem sido apontado como um dos motivos para a proporção à qual o incêndio chegou.

"As equipes chegaram ao local às 2h53, ou seja, sete minutos depois de ser acionado. Todo o efetivo de militares de Cuiabá e Várzea Grande está no local fazendo o rescaldo para evitar a reignição das chamas. Não há mais risco de propagação para edificações vizinhas", disse a corporação, às 10h30 desta segunda-feira.

"As ações no local contam com o apoio de quatro caminhões pipa, duas caminhonetes e um caminhão com escada." As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Além do Corpo de Bombeiros, foram para o local equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a administração do Shopping Popular de Cuiabá disse que o estabelecimento foi "devastado" pelo fogo e os "danos materiais são significativos"

"O Shopping Popular, conhecido por sua história de lutas ao lado dos lojistas, enfrenta agora um dos maiores desafios de toda a sua trajetória", afirmou a administração, além de prestar solidariedade aos lojistas e colaboradores.

O Shopping Popular de Cuiabá nasceu como um camelódromo e hoje cerca de 90% dos lojistas são regularizados, conforme informações do site da administração. O local passava por uma obra de ampliação e melhoria no espaço, como mostram postagens nas redes sociais oficiais.

A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) disse que reconhece a importância do shopping para muitas famílias e a economia local e, por isso, "se coloca à disposição para oferecer todo e qualquer apoio necessário para a reconstrução do local".

A Prefeitura de Cuiabá afirmou que "se solidariza com todas as famílias e colaboradores do Shopping Popular", que funciona há 29 anos na cidade.

