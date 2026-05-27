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Copa do Mundo

Shopping promove Maratona de Troca de Figurinhas no dia 8 de junho

A ação ocorre no RioMar Recife busca reunir crianças, jovens e adultos

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Shopping promove espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo Shopping promove espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo  - Foto: Camile Barros/Divulgação

A febre pelas figurinhas da Copa do Mundo vai ganhar um momento especial no Shopping RioMar Recife com a realização da Maratona de Troca de Figurinhas, marcada para o dia 08 de junho, das 12h às 21h, em um único dia no espaço RioMar Eventos, localizado no Piso L3. 

A ação busca reunir crianças, jovens e adultos em um ambiente pensado para incentivar a interação, a diversão e a tradicional busca pelas figurinhas que faltam para completar o álbum.

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O acesso será gratuito, com inscrições através do App do RioMar Recife.

Como vai funcionar?
Com a proposta de transformar a troca de figurinhas em uma experiência ainda mais especial e interativa, o espaço contará com mesas coletivas, cadeiras, áreas de lazer e áreas de convivência.

O espaço estão sendo preparados especialmente para os participantes passarem o tempo necessário negociando, compartilhando repetidas e encontrando itens raros.

O evento também vai contar com pontos de vendas oficiais na Panini e da Livraria Leitura, além de áreas de entretenimento, como mesas de totó, reforçando o clima de diversão para toda a família. 

A Maratona de Troca de Figurinhas acontece em um único dia e terá acesso gratuito através de inscrição pelo App do RioMar Recife, que poderá ser realizada a partir desta quinta-feira (28).

 A maratona será realizada no novo espaço do empreendimento destinado para realização de eventos.  

Aplicativo 
Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.

Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

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