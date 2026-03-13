A- A+

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atuar no incêndio que atingiu uma loja no Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade, na madrugada desta sexta-feira (13). Ao todo, seis funcionários receberam atendimento médico, segundo a corporação.



De acordo com os bombeiros, a equipe segue no local no início desta manhã fazendo o trabalho de rescaldo. Por conta disso, em publicação nas redes sociais, o próprio Shopping Recife informou que não abriu em horário normal, às 9h.



"O horário de abertura será informado em breve aqui, em nossos canais oficiais", completou.

Ainda não há detalhes sobre o que causou o incidente. Em entrevista à imprensa local, a tenente do Corpo de Bombeiros Paloma Mendes afirmou que, embora o incêndio não tenha sido de grande porte, as características do local favorecem condições adversas.

"Por se tratar de um local confinado, a fumaça acaba se propagando muito e a temperatura sobe. Então, a gente precisa extinguir esse incêndio logo que a gente vê", explicou.



Funcionários evacuados

Por meio de nota, os bombeiros informaram que "funcionários precisaram ser evacuados pelos brigadistas do shopping devido à presença de fumaça".



Uma dessas vítimas foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e não teve nome ou idade divulgados. A corporação informou que ela foi "conduzida por equipes a uma unidade hospitalar após apresentar sintomas de inalação de fumaça".



Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência às 2h27, atendeu mais cinco pessoas. Um homem de 24 anos e uma mulher de 48 foram socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife.Além deles, mais duas mulheres e um homem foram atendidos ainda no local. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

Incêndio "sem vítimas", garante shopping

Também por meio de nota, o Shopping Recife informou que só houve danos materiais a partir do incêndio, sem vítimas.



"Todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local", completou o shopping.



Ainda de acordo com a administração, a área segue isolada.

"O Shopping Recife, juntamente aos órgãos competentes, está trabalhando para identificação da causa", explicou.

Confira, abaixo, a nota do Shopping Recife na íntegra

O Shopping Recife informa que, na madrugada desta sexta-feira (13), foi registrado um incêndio em uma de suas lojas. Todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local. A ocorrência causou danos materiais, sem vítimas.

O Shopping Recife, juntamente aos órgãos competentes, está trabalhando para identificação da causa.

