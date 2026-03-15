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REABERTO

Após incêndio e dois dias fechado, Shopping Recife reabre as portas

Em comunicado em rede social, centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" ainda deve ser sentido por um tempo

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Shopping Recife reabriu as portas neste domingo (15), após episódio de incêndioShopping Recife reabriu as portas neste domingo (15), após episódio de incêndio - Foto: Divulgação

Após o episódio de incêndio na madrugada da última sexta (13), iniciado na loja Casas Bahia, e com pelo menos seis pessoas atendidas em decorrência do fato - uma delas, uma mulher de 48 anos, segue internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife - o Shopping Recife anunciou em rede social que está novamente de portas abertas.

Em comunicado, o mall ressaltou que "Nos últimos dois dias, um time importante, formado por colaboradores do shopping, lojistas e suas equipes (...) trabalhou intensamente" para a retomada do funcionamento.

Ainda na nota, o centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" deve seguir por um tempo, mas sem comprometer a qualidade do ar.

Veja o comunicado na íntegra:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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