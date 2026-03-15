Após incêndio e dois dias fechado, Shopping Recife reabre as portas
Em comunicado em rede social, centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" ainda deve ser sentido por um tempo
Após o episódio de incêndio na madrugada da última sexta (13), iniciado na loja Casas Bahia, e com pelo menos seis pessoas atendidas em decorrência do fato - uma delas, uma mulher de 48 anos, segue internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife - o Shopping Recife anunciou em rede social que está novamente de portas abertas.
Em comunicado, o mall ressaltou que "Nos últimos dois dias, um time importante, formado por colaboradores do shopping, lojistas e suas equipes (...) trabalhou intensamente" para a retomada do funcionamento.
Ainda na nota, o centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" deve seguir por um tempo, mas sem comprometer a qualidade do ar.
Veja o comunicado na íntegra: