Após incêndio e dois dias fechado, Shopping Recife reabre as portas

A- A+

Após o episódio de incêndio na madrugada da última sexta (13), iniciado na loja Casas Bahia, e com pelo menos seis pessoas atendidas em decorrência do fato - uma delas, uma mulher de 48 anos, segue internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife - o Shopping Recife anunciou em rede social que está novamente de portas abertas.



Em comunicado, o mall ressaltou que "Nos últimos dois dias, um time importante, formado por colaboradores do shopping, lojistas e suas equipes (...) trabalhou intensamente" para a retomada do funcionamento.



Ainda na nota, o centro de compras alertou que "um leve cheiro de fumaça" deve seguir por um tempo, mas sem comprometer a qualidade do ar.



Veja o comunicado na íntegra:





Veja também