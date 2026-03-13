A- A+

INCÊNDIO Shopping Recife lamenta incêndio e diz que acompanha vítima internada O centro comercial localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, teve um dia paralisada por conta do incidente

O Shopping Recife, que passou a sexta-feira (13) sem atividades por conta de um incêndio, emitiu um comunicado lamentando a ocorrência iniciada ainda durante a madrugada.

Por meio de nota oficial, o centro comercial informou que o sistema de segurança contra incêndio do empreendimento alertou a Brigada.

Após esse momento, a atuação foi conjunta com Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Recife, com "foco prioritário nas oito pessoas que inalaram fumaça, diante do fato de que estavam no piso superior", diz um trecho da nota.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois funcionários do centro comercial receberam atendimento médico após inalarem fumaça e foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR).

O HR informou que uma mulher, de 48 anos, tem quadro de saúde grave, mas estável. Já um homem, de 24 anos, segue em observação.

A nota do Shopping Recife afirmou que uma vítima segue internada e "é acompanhada de perto pela equipe do Shopping para receber todo suporte".

Reabertura

Na tarde desta sexta, o Shopping Recife publicou nas redes sociais que a reabertura do local seria neste sábado (14), em horário normal.

No entanto, a última nota divulgada detalha que o horário da reabertura será informado em breve.

O Shopping Recife avisou ao público para continuar acompanhando os canais oficiais para novas atualizações sobre a reabertura.

Confira a nota na íntegra:

O Shopping Recife lamenta a ocorrência na madrugada desta sexta-feira. O sistema de segurança contra incêndio do empreendimento alertou a Brigada, que atuou rapidamente, passando a dar suporte e a colaborar com o SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com foco prioritário nas oito pessoas que inalaram fumaça, diante do fato de que estavam no piso superior. Nesse momento, uma vítima segue internada e é acompanhada de perto pela equipe do Shopping para receber todo suporte. Diante da necessidade de limpeza do espaço, informaremos em breve o horário de abertura.

Veja também