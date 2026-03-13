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INCÊNDIO

Shopping Recife lamenta incêndio e diz que acompanha vítima internada

O centro comercial localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, teve um dia paralisada por conta do incidente

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Shopping Recife emite nota sobre incêndioShopping Recife emite nota sobre incêndio - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Shopping Recife, que passou a sexta-feira (13) sem atividades por conta de um incêndio, emitiu um comunicado lamentando a ocorrência iniciada ainda durante a madrugada.

Por meio de nota oficial, o centro comercial informou que o sistema de segurança contra incêndio do empreendimento alertou a Brigada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Após esse momento, a atuação foi conjunta com Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Recife, com "foco prioritário nas oito pessoas que inalaram fumaça, diante do fato de que estavam no piso superior", diz um trecho da nota. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros, dois funcionários do centro comercial receberam atendimento médico após inalarem fumaça e foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR).

O HR informou que uma mulher, de 48 anos, tem quadro de saúde grave, mas estável. Já um homem, de 24 anos, segue em observação.

A nota do Shopping Recife afirmou que uma vítima segue internada e "é acompanhada de perto pela equipe do Shopping para receber todo suporte".

Reabertura 
Na tarde desta sexta, o Shopping Recife publicou nas redes sociais que a reabertura do local seria neste sábado (14), em horário normal. 

No entanto, a última nota divulgada detalha que o horário da reabertura será informado em breve. 

O Shopping Recife avisou ao público para continuar acompanhando os canais oficiais para novas atualizações sobre a reabertura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Confira a nota na íntegra:
O Shopping Recife lamenta a ocorrência na madrugada desta sexta-feira. O sistema de segurança contra incêndio do empreendimento alertou  a Brigada, que atuou rapidamente, passando a dar suporte e a colaborar com o SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com foco prioritário nas oito pessoas que inalaram fumaça, diante do fato de que estavam no piso superior. Nesse momento, uma vítima segue internada e é acompanhada de perto pela equipe do Shopping para receber todo suporte. Diante da necessidade de limpeza do espaço, informaremos em breve o horário de abertura.

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