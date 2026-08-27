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CIDADANIA Shopping na Zona Sul do Recife sedia congresso das Apaes/PE sobre inclusão e direitos Evento reúne cerca de 850 participantes para discutir cuidado integrado e práticas voltadas às pessoas com deficiência; inicia na próxima segunda (31) e segue até a terça-feira (1º)

O movimento Apaeano de Pernambuco realiza, nesta segunda (31) e terça-feira (1º), o 3º Congresso Estadual das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pernambuco (Apaes/PE), no RioMar Eventos, no Shopping RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.

As Apaes são organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atuam na prevenção, apoio, atendimento e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Com o tema “Vivências & Evidências, do cuidado fragmentado ao cuidado integrado”, o encontro reúne cerca de 850 participantes para promover debates, compartilhar experiências e discutir estratégias de inclusão, garantia de direitos e cuidado integrado às pessoas com deficiência.

As inscrições para o evento devem ser realizadas pela plataforma Sympla.

A abertura magna acontece na segunda-feira, a partir das 19h30, com palestra do Dr. Eduardo Mesquita sobre o fortalecimento institucional e a defesa jurídica das organizações do terceiro setor.

Às 20h45, a dra. Letícia Gialluis abordará a Comunicação Alternativa como ferramenta de inclusão e participação, destacando o papel dos recursos comunicacionais na ampliação da autonomia e da participação social.

Na terça-feira, a programação começa às 9h e reúne plenárias, apresentações de pesquisas, relatos de experiências e discussões intersetoriais.

A dra. Débora Oliveira traz perspectivas sobre seletividade alimentar nas neuroatipicidades, enquanto o Dr. Bruno Baptista abordará os direitos da pessoa com deficiência.

Em seguida, às 11h15, o dr. Braulino Peixoto discutirá a relação entre cérebro, comportamento e regulação emocional. As atividades da tarde serão retomadas às 14h, com palestra do dr. Lucelmo Lacerda sobre educação inclusiva baseada em evidências.

Às 15h45, uma mesa-redonda sobre direitos, educação e assistência social terá mediação da Dra. Ivone Maggione e participação dos convidados Dr. Eduardo Mesquita e Dr. Luís Fernando Zuin.

O encerramento está previsto para as 17h, com Silvana Lages e a palestra “Causa, Narrativa e Marca: como um profissional se posiciona para mobilizar o mundo”.

A programação busca aproximar diferentes áreas relacionadas ao atendimento às pessoas com deficiência, reunindo perspectivas da saúde, educação, direitos, assistência social, família, gestão, pesquisa e comunicação.

A proposta é ampliar o diálogo entre esses campos e estimular a construção de estratégias que considerem as diferentes dimensões do cuidado.

No decorrer dos dois dias, o congresso pretende transformar experiências em conhecimento e fortalecer práticas voltadas a um atendimento mais integrado às pessoas com deficiência e suas famílias.

A iniciativa também cria um espaço para a troca de informações entre profissionais, pesquisadores e representantes de diferentes setores envolvidos na promoção da inclusão e da garantia de direitos.

Serviço:

3º Congresso Estadual das Apaes/PE – Vivências & Evidências

Local: RioMar Eventos – Shopping RioMar Recife

Data: Segunda e terça-feira, 31 de agosto e 1º de setembro

Tema: “Vivências e evidências, do cuidado fragmentado ao cuidado integrado”

Informações e inscrições: Por meio do Sympla

Telefone: (81) 99617-6690

Endereço: Avenida República do Líbano, 251 - Pina, Recife

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