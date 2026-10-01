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Atrações Shopping na Zona Norte do Recife terá atrações gratuitas para crianças em outubro Programação inclui espetáculos de circo, música e mágica em Casa Forte

O Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, terá programação infantil gratuita nos dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro. As atrações serão realizadas na Praça de Alimentação, no piso L5, com sessões gratuitas às 15h e às 17h.

A programação reúne shows musicais, espetáculos com personagens, apresentações circenses e atrações inspiradas em universos de fantasia, aventura e histórias em quadrinhos.

Confira a programação

No primeiro fim de semana, no sábado (3), o público poderá acompanhar o Circo Rosa, às 15h, e o Show Ludicanto, às 17h. No domingo (4), a programação terá Divas do K-pop, às 15h, e Aventuras Jurássicas, às 17h.

As atividades retornam no sábado (10), com Turminha dos Gibis, às 15h, e Heróis em Ação, às 17h. No domingo (11), o Ludicanto volta à programação, às 15h, seguido por Filhotes ao Resgate, às 17h.

No Dia das Crianças, na segunda-feira (12), a programação começa às 15h, com Princesas do Reino Gelado. Às 17h, o mágico Rodrigo Lima encerra a agenda de atrações.

“O Dia das Crianças é uma data muito especial para as famílias, e a nossa proposta foi criar uma programação que vá além do entretenimento. Queremos que o Plaza seja um espaço onde pais e filhos possam estar juntos, se divertir e criar boas memórias. Por isso, reunimos atrações gratuitas e experiências diferentes, pensadas para proporcionar momentos para toda a família”, afirma a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Plaza Shopping, pelo perfil @plazacasaforte e no site oficial.

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