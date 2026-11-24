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SOLIDARIEDADE Shoppings de Pernambuco recebem doações de alimentos até o Natal Campanha "Alimente a Vida" estará presente em 18 shoppings espalhados pelo estado; os alimentos arrecadados serão destinados a comunidades e instituições sociais

Os shoppings de Pernambuco recebem doações de alimentos não perecíveis até o Natal por meio da campanha Alimente a Vida, realizada pelo sexto ano consecutivo. Os alimentos serão destinados a comunidades e instituições sociais, sob coordenação do Transforma Sustentabilidade.

A iniciativa conta com pontos de coleta em centros de compras da Região Metropolitana do Recife e do interior do estado.

A campanha reúne 18 shoppings. Na Região Metropolitana do Recife, participam os centros comerciais Recife, RioMar, Tacaruna, Boa Vista, Plaza, Guararapes, Patteo Olinda, Camará, Paulista North Way, Igarassu, Costa Dourada e Recife Outlet.

No interior, integram a ação os shoppings Carpina, Vitória Park, Difusora, Polo Caruaru, Vitória Park e Serra Talhada.

Como participar

As doações podem ser feitas diretamente nos pontos de coleta, com a entrega de alimentos não perecíveis, exceto sal, ou por meio de transferência via Pix, utilizando a chave [email protected].

Os valores arrecadados serão utilizados na compra de mais alimentos.

Além das contribuições do público, os shoppings participantes vão doar um quilo de alimento para cada quilo recebido. Em algumas unidades, quem colaborar também poderá ter acesso a descontos em atrações de fim de ano ou ingressos sociais, cuja arrecadação é parcialmente destinada à campanha.

“Os shoppings garantem uma quantidade significativa de alimentos. A ideia da campanha é, também, envolver as pessoas e estimular uma maior participação para arrecadar mais e atender mais pessoas”, afirma José Luiz Muniz, presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

Na edição do ano passado, a campanha arrecadou 30 toneladas de alimentos, distribuídas a cerca de 12 mil pessoas em mais de 30 municípios pernambucanos.

Distribuição

A definição das comunidades e instituições beneficiadas fica sob responsabilidade do Transforma Sustentabilidade, organização social parceira da Apesce.

Após o Natal, a instituição recolhe as doações nos shoppings e organiza os alimentos em cestas básicas. A distribuição está prevista para o início de janeiro.

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