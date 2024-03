Shoppings e lojas da RMR divulgam programação especial de Páscoa para crianças; confira

A- A+

Com a Páscoa se aproximando, os shoppings e lojas do Recife prepararam uma programação especial para as crianças. De caça a ovos a oficinas de pintura, público pode aproveitar as festividades a partir desta quinta-feira (14).

Shopping Plaza

O Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, Zona Norte do Recife, recebe o projeto “Páscoa Divertida do Plaza”, com uma programação feita para pais e filhos, que conta com Labirinto da Páscoa, Mini Confeiteiro e Caça aos Ovos, além de Oficinas Criativas, que incluem pintura no gesso, pintura de tela, slime temático e massinha de modelar.

Páscoa do Plaza (Foto: Divulgação/Acervo Cabine Kids)

Atividades, que começam nesta quinta (14), acontecem de quinta a domingo, das 14h às 21h, até o dia 14 de abril no piso L4 do shopping.

Evento é voltado para crianças a partir de três anos ou menores acompanhados por um adulto responsável, e os preços variam entre R$ 30 e R$ 95, a depender da atividade escolhida. Crianças PCDs, apresentando a respectiva identificação na bilheteria, pagam meia entrada.

Valores individuais:

Labirinto da Páscoa - R$ 30

Mini Confeiteiro da Páscoa - R$ 50

Oficinas Criativas - R$ 25 (cada)

Combo Coelhinho

1 Oficina Criativa + 1 Labirinto da Páscoa = R$ 50

Combo Chocolate

1 Mini Confeiteiro + 1 Labirinto da Páscoa = R$ 70

Passaporte Páscoa Divertida

1 Oficina Criativa + 1 Labirinto + 1 Mini Confeiteiro = R$ 95

Na compra de qualquer combo ou passaporte, o participante ganha a brincadeira Caça aos Ovos (em lojas como Milon, Isis Kids, PBKids, Hering Kids, Tip Top, Puket, Nhac Nhec, Kopenhagen, Havanna e Lindt). Serão 4 sessões - 15h, 16h, 17h e 18h nos dias 23 e 24 deste mês.

Shopping Boa Vista

O Shopping Boa Vista, no Centro do Recife, também entra na lista dos estabelecimentos que promovem atividades especiais para o período.

A partir deste sábado (16), uma série de atividades acontecem na "Páscoa Divertida". Totalmente gratuito, evento traz recreação infantil, caça aos ovos e pintura criativa nos ovos para as crianças de até 8 anos.

Atividades são realizadas nos dias 16, 17, 23 e 24 deste mês, sempre das 14h às 17h.

Livraria do Jardim

Outra opção para os pequenos está na Livraria do Jardim, também no bairro da Boa Vista, que traz, neste sábado (16), shows exclusivos e oficinas de pintura de ovos para a população.

Com início às 15h, o destaque do evento é um show exclusivo do Tio Rodrigo e sua banda.

Além disso, há uma oficina de pintura de ovos de Páscoa, onde as crianças têm a oportunidade de expressar sua criatividade e criar verdadeiras obras de arte.

Dentre as atividades oferecidas, há o Coelhinho da Páscoa, para tirar fotos e vídeos com as crianças.

Para adoçar o dia, o Café Celeste oferece um brinde especial às crianças. Para os pais e responsáveis, há as opções do cardápio do café.

Os ingressos são limitados e custam R$ 50 por criança.

A compra pode ser realizada através do link do Sympla disponível na bio do Instagram @livrariadojardim.

Shopping ETC

O Shopping ETC, nos Aflitos, na Zona Norte do Recife, oferece atividades gratuitas para população, entre elas, o cordel animando "A Velhinha, a Galinha e o Coelhinho", com apresentação de Mari e Milla Bigio; o espetáculo "Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate" e uma oficina de pintura.

A programação vai acontecer nos dias 16, 23 e 27, no piso principal do centro de compras. É necessário que o interessado faça reserva clicando aqui.

A programação vai acontecer nos dias 16, 23 e 27, no piso principal do centro de compras (Foto:Ellen Costa)

No sábado (16), Mari Bigi faz apresentação gratuita de “A velhinha, a Galinha e o Coelhinho", acompanhada de Milla Bigio.

A partir das 16h do dia 23, o espetáculo "Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate" entra em cena com sessão única.

Encerrando a programação do mês, o ETC realiza, no dia 28, a oficina de Pinturinha, no quiosque Youth Kids e Mundinho, a partir das 14h. A atividade de pintura é ideal para crianças de até 12 anos.

Shopping Guararapes

Com atividades que vão desde parques temáticos até encontros lúdicos com o coelhinho da Páscoa, o Shopping Guararapes, localizado em Piedade, Jaboatão do Guararapes, traz uma programação especial de Páscoa para pais e filhos.

Uma das atrações disponíveis é o Parque "Páscoa Encantada", localizado na Praça de Eventos do mall funcionando até o dia 31 de março, com um circuito repleto de obstáculos, atividades sensoriais e brinquedos que despertam a imaginação das crianças.

O horário de funcionamento segue o do Shopping e os ingressos custam R$ 50,00 por 30 minutos, com a opção de estender o tempo por R$ 1,00 por minuto extra. Crianças até 5 anos devem estar acompanhadas por um responsável, enquanto aquelas de 6 a 12 anos podem desfrutar da diversão sem a necessidade de acompanhamento.

Em parceria com a Cia do Cacau e a Delatte, o Shopping também realiza a Caça aos Ovos de Páscoa. O evento gratuito acontece aos sábados, nos dias 16, 23 e 30 de março, às 16h, no Espaço Semeando o Futuro.

A Caça aos Ovos inclui também um pocket show e sessão de fotos com o Coelhinho da Páscoa.

Outra opção é o "Encontro com o Coelho da Páscoa", que estará nos domingos 17, 24 e 31 de março, das 14h às 18h, distribuindo barrinhas de chocolate gratuitas para os clientes e tirando fotos com o público

