"Shot de gengibre": os benefícios da bebida em jejum para combater a gripe e o cansaço

A- A+

Leia também

• Quanto tempo dura a carne crua na geladeira? E o frango? Saiba validade de 7 alimentos

• Especialistas de Harvard citam os 5 alimentos que comem todos os dias para longevidade

• "Doce milagre tropical": conheça fruta que pode melhorar gastrite e ajudar defesas do corpo

— Há algo no shot de gengibre que faz você se sentir mais saudável imediatamente. Seja um efeito placebo ou não, eu adoro a sensação de ardor que deixa na boca, garganta e nariz. Tomá-lo pela manhã é como se todo o seu sistema tivesse eliminado os resíduos internos — conta Renata Babellis, de 28 anos, que começou a tomar essa bebida religiosamente há dois meses. O que a motivou? Ter descoberto que celebridades de Hollywood chamavam a bebida de "purificador do sistema imunológico".

Conforme a jovem detalha, durante a primeira semana que começou a tomar, notou que se sentia com mais energia e menos fatigada durante o dia.

— No final do primeiro mês, me sentia invencível. Alguém está resfriado? Não me preocupo, sou imune. Insônia? Não me afeta. Até senti que meu humor melhorou — revela.

O gengibre faz parte da família das zingiberáceas, à qual também pertencem a cúrcuma e o cardamomo. Seu nome científico é Zingiber officinale e é geograficamente proveniente do continente asiático. Considera-se que seu cultivo e uso como "remédio natural" vêm da China e da Índia e que, ao longo de centenas de anos, se expandiu para o resto do mundo.

Hoje em dia, o ginger shot, como é chamado em inglês, é um elixir do bem-estar do qual celebridades como Anna Kendrick, Selena Gomez, Gisele Bündchen e Gwyneth Paltrow são entusiastas. Graças à sua contribuição para uma vida saudável, as buscas por esse produto dispararam.

No livro "Raíces", Juliana Awada também se manifesta a favor do consumo e destaca: "eu o uso muito porque fortalece o sistema imunológico. Sempre adiciono [o gengibre à] água com limão de manhã, também aos sucos".

No entanto, os profissionais não o veem como uma moda.

— Não penso que seja algo que esteja em tendência, mas sim que seu uso ganha mais relevância nestes momentos em que se aproximam as estações mais frias do ano, como o outono e o inverno, que coincidem com os períodos em que os vírus respiratórios circulam mais — destaca Liliana Papalia, médica especialista em nutrição clínica e obesidade.

Contribui para o controle do peso

Em um experimento publicado pela revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, uma série de ensaios clínicos foi realizada para estudar os efeitos das bebidas de gengibre sobre o peso. Descobriu-se que seu consumo regular pode reduzir o peso corporal e a relação cintura-quadril, um indicador popular da gordura que se acumula ao redor da cintura.

Ao mesmo tempo, em 2020, o relatório "A água de gengibre reduz o aumento de peso corporal e melhora o gasto energético" testou os efeitos da bebida na perda de peso e no metabolismo de certos nutrientes. Os dados foram concretos: demonstrou-se que o gengibre poderia prevenir a obesidade e as condições relacionadas a ela. No entanto, destaca-se que os resultados são preliminares e podem não ser totalmente precisos.

Protege contra gripes e resfriados

Segundo Papalia, um dos usos recentes mais difundidos estava relacionado aos sintomas da Covid-19.

— Particularmente, seus compostos de gingerol e zingibereno são potentes inibidores do vírus. Além disso, seus extratos etanólicos e metanólicos ricos em fenóis apresentam atividade anti-inflamatória e podem atenuar os efeitos da tempestade de citocinas, cruciais para controlar o crescimento e a atividade de outras células do sistema imunológico. Isso reduz a tosse, melhora o nível respiratório e a perfusão de oxigênio — afirma.

Fortalece o sistema imunológico

O prestigiado Hospital das Clínicas de Cleveland informa que "além de promover propriedades anti-inflamatórias e antibióticas que podem estimular o sistema imunológico, o gengibre também contém propriedades antivirais e antibacterianas que podem ajudar a manter a saúde".

O hospital destaca que, embora o gengibre contenha vitamina C, sua função é potencializada se adicionado suco de limão ou laranja, para aumentar a dose da vitamina.

— Consumir esses nutrientes juntos pode ajudar a aumentar a ingestão de alimentos que combatem o sistema imunológico — indica o hospital.

A licenciada em Nutrição, Mercedes Engeman, acrescenta que o gengibre é um bom aliado para aliviar dores musculares e articulares, tendo resultados positivos em distúrbios autoimunes.

Melhora a digestão

O Hospital Johns Hopkins destaca que o gingerol — principal composto bioativo no gengibre — pode ajudar no estímulo à digestão. Isso significa que a comida não permanece tanto tempo no intestino e diminui as chances de constipação.

— Há certas enzimas no gengibre que podem ajudar com o inchaço, aliviar a constipação e as náuseas. Se houver sintomas de síndrome do intestino irritável, isso pode ajudar a reduzi-los — diz a instituição médica de Cleveland.

Contraindicações

O portal especializado em medicina, Medical News Today, afirma que embora haja pesquisas limitadas sobre os benefícios para a saúde e a dose segura da bebida, até quatro gramas de gengibre geralmente são considerados seguros. No entanto, doses maiores que essa podem causar problemas como sangramento.

Papalia resume que o aviso é para pacientes anticoagulados, pois suas propriedades podem aumentar o risco de sangramento, e para pessoas com hipertensão e mulheres grávidas, que são aconselhadas a consultar seu médico ginecologista antes de consumir gengibre, pois seu uso durante a gravidez pode ter efeitos indesejados sobre a saúde materno-fetal.

— O gengibre não deve ser considerado como um substituto completo dos tratamentos médicos convencionais, mas sim como um complemento que pode ajudar a aliviar alguns sintomas— enfatiza também a médica.

Como preparar um shot de gengibre

Ingredientes:

Um pedaço grande de gengibre

Uma maçã

Raspas e suco de um limão

Modo de preparo:

Pique o gengibre e a maçã em pedaços pequenos (não é necessário descascá-los). Adicione-os a um liquidificador com as raspas de limão e o suco;

Misture bem até ficar bastante espesso, embora possa adicionar um pouco de água ao liquidificador, se necessário;

Despeje sobre uma peneira ou pano de prato. Esprema todo o líquido em um copo, jarra, frasco ou garrafa limpa;

Beba imediatamente ou guarde na geladeira por até 5 dias.

Veja também

ESCOAMENTO Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro mira suspeitos no Sertão de Pernambuco