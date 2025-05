'Shot' de gengibre realmente aumenta a imunidade? Especialista responde

A- A+

Beber um "shot" de gengibre em jejum, diariamente, tem sido propagado nas redes sociais como uma forma de aumentar a imunidade, com um crescente número de adeptos da estratégia.



A bebida é feita com gengibre fresco ralado e os ingredientes variam de acordo com a receita e podem incluir suco de limão ou laranja, água, cúrcuma e pimenta-caiena. A quantidade final é suficiente para ser ingerida em um gole, como um "shot" de bebida. Mas isso realmente teria algum benefício para a imunidade?





De acordo com a nutricionista Emily Leeming, da King's College London, em entrevista ao The Guardian, é improvável que ele seja uma cura milagrosa. O gengibre, cujo nome científico é Zingiber officinale, é uma raiz que vem da família Zingiberaceae, a mesma de plantas como o cardamomo e a cúrcuma.

Seu uso é amplamente difundido na culinária, como tempero. No entanto, ao longo dos anos, estudos apontaram para suas propriedades Mas essa planta é um superalimento, para a saúde e o bem-estar.

Por exemplo, o gingerol, um componente natural da raiz de gengibre, beneficia a motilidade gastrointestinal — a velocidade com que o alimento sai do estômago e continua ao longo do processo digestivo, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, nos EUA . Comer gengibre estimula a digestão eficiente, fazendo com que o alimento não permaneça tanto tempo no intestino.

O gengibre também ajuda a combater náuseas e é rico em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes. No entanto, seus benefícios para o sistema imunológico são um pouco mais nebulosos.

Leeming explica que poucos estudos científicos demonstram que os extratos de gingerol, os polifenóis ativos do gengibre, podem ajudar a reduzir alguns marcadores de inflamação. A especialista também ressalta que "nenhum alimento sozinho vai resolver o problema do seu sistema imunológico".

Para quem quer continuar com os shots, ela afirma que não há risco e que pode haver um pequeno benefício. Mas recomenda outras medidas para quem quer realmente melhorar a imunidade.

— A inflamação só pode ser reduzida com uma dieta consistente, saudável e equilibrada, exercícios físicos, uma boa noite de sono e controle dos níveis de estresse. Uma dose diária de gengibre pode contribuir um pouco para isso, mas existem maneiras mais fáceis e baratas de ter um impacto mais comprovado na sua imunidade — diz a nutricionista ao The Guardian.

Entre os alimentos recomendados estão frutas vermelhas e grãos cozidos, que ajudam a manter o nível de fibras e alimentam o microbioma intestinal, que atuam no fortalecimento do sistema imunológico.

