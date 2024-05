A- A+

Rio de Janeiro Show da Madonna terá distribuição gratuita de água e reforço no atendimento médico Termômetros devem passar dos 35 graus no sábado, segundo o Inmet

O maçarico vai continuar ligado nos próximos dias. A expectativa para o fim de semana é de sol forte e tempo seco, com termômetros ultrapassando os 35 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O calor extremo é resultado de uma onda de calor que atinge o centro-oeste e parte do sudeste e do sul do país, deixando as temperaturas cinco graus acima da média para o período. Devido a combinação do calor com a baixa umidade relativa do ar, o Inmet alerta para o risco à saúde. Para garantir a segurança e saúde do público que vai acompanhar o show da Madonna em Copacabana, no sábado, estado e município reforçaram algumas medidas de prevenção.

O objetivo é evitar casos como o da estudante Ana Clara Benevides, fã da cantora americana Taylor Swift, que morreu devido a exaustão térmica causada pelo calor, durante o primeiro show da artista no Rio, em novembro do ano passado. No evento, realizado durante uma onda de calor extremo que elevou as temperaturas da capital carioca para mais de 40 graus, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Pontos de hidratação

A Cedae montou quatro pontos de hidratação na orla. As estruturas estarão localizadas próximas ao palco principal (altura da Rua Rodolfo Dantas), à entrada da área VIP, ao segundo palco (Avenida Prado Júnior) e entre os Postos 3 e 4 (altura das ruas Siqueira Campos e Santa Clara).

Três caminhões-pipa serão usados para abastecer constantemente as bombonas de água e a “frota da hidratação”. Além disso, as tendas da Companhia irão atender o público das 10h de sábado às 2h de domingo. As Unidades de Água Potável (UAPs) têm tecnologia capaz de manter a água gelada, com potabilidade controlada por meio de testes periódicos. O trabalho será acompanhado por aguadeiros, que irão servir água em copos biodegradáveis gratuitamente.

A previsão é que sejam usados 50 mil litros de água para hidratar os fãs que chegarem para o show e também aqueles que começarem a se concentrar no local antes do evento. A nutricionista Maria Clara Pinheiro recomenda o consumo de um copo de água em intervalos regulares, como a cada 40 minutos a 1 hora e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Força-tarefa dos bombeiros

Cerca de 800 militares incluindo guarda-vidas, especialistas em resgate em altura, em salvamento em desastres e em operações com produtos perigosos, estarão distribuídos em postos de observação e em pontos estratégicos da orla. As equipes contarão com apoio de embarcações, quadriciclos, ambulâncias, motos de resgate para deslocamento rápido em meio ao público, viaturas de salvamento e caminhões-tanque, dispostos nos principais pontos de acesso ao evento. Três equipes médicas de resposta rápida, com motos-aquáticas, estarão a postos para intervenção em caso de acidentes no mar. Um Posto Médico Militar Avançado será montado nas imediações do posto 6, onde duas aeronaves da corporação ficarão baseadas para atendimento a ocorrências mais graves, uma delas com suporte de vida.

Reforço nos hospitais

O atendimento médico nos hospitais da rede municipal de Saúde do Rio foi reforçado e os profissionais da estarão de prontidão para qualquer ocorrência. Além das unidades hospitalares, três postos médicos foram montados em Copacabana: Avenida República do Peru, Praça do Lido e Avenida Princesa Isabel. Os postos estão equipados com ileitos, incluindo balões de oxigênio, para eventuais necessidades. Ao todo serão, 80 maqueiros para auxílio ao atendimento e deslocamento de possíveis acidentados; 30 ambulâncias UTIs móveis com equipe de entendimento médico tripulada e insumos.

