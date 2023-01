A- A+

recife Show de cores, música e alegria nas praias do Pina e de Boa Viagem na volta do Réveillon do Recife Festa não ocorria havia dois anos, devido à pandemia da Covid-19

Música, cores no céu e muita alegria na areia. O cenário foram as orlas das praias de Boa Viagem e do Pina na passagem do ano passado para este 2023, no Réveillon dos Encontros organizado pela Prefeitura do Recife após dois anos sem essa festa oficial por causa das restrições impostas pelas pandemia da Covid-19.



Nas praias, foram montados dois polo para receber os shows, um nas imediações do Acaiaca, em Boa Viagem, e o outro no Pina. Esses locais reuniram nomes de peso da música brasileira e pernambucana, com Marcelo Falcão, Maestro Forró, Jorge Aragão, Michelle Melo e Priscilla Senna, entre outros.



O show pirotécnico na virada do ano durou 15 minutos.



O polo Pina, dedicado ao brega - agora patrimônio imaterial do Recife -, foi aberto com o show da cantora Valquíria Santana que, muito emocionada, externou a alegria de ter comandado o primeiro show no polo dedicado ao Brega. “Foi incrível ser a primeira mulher a abrir o primeiro show do polo brega porque o nosso brega está sendo respeitado.". Depois dela, entre outros artistas, se apresentaram as musas Priscila Senna e Michelle Melo.

No palco em Boa Viagem, atrações nacionais, como Marcelo Falcão e Jorge Aragão, se juntaram aos artistas pernambucanos Almério e Martins e Maestro Forró, além grupo Patusco, de samba. Os palcos tambén contaram com DJs para iniciar os festejos e embalar os intervalos.

A Prefeitura anunciou que a festa de réveillon nos dois polos contou com o trabalho de quase 700 profissionais, entre guardas municipais, fiscais, agentes e orientadores de trânsito, além de profissionais de saúde. Desse total, 360 foram guardas, "para garantir o apoio à população".

