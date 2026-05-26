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Internacional Show de drones da Austrália é suspenso após falha no sinal causar 'chuva' de quase 90 aparelhos Organizadores do festival Vivid Sydney atribuem falha a uma "mudança imprevista no ambiente de radiofrequência"; não houve feridos

Quase 90 drones caíram no porto de Sydney durante um espetáculo de luzes do festival Vivid Sydney, na noite de segunda-feira, obrigando os organizadores a cancelar apresentações e abrir uma investigação técnica sobre o caso. O incidente ocorreu durante a sessão das 19h30 de Star-Bound, show realizado sobre Cockle Bay e promovido como o maior evento de drones da Austrália.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os aparelhos perdendo a formação e despencando na água, enquanto o público reagia com surpresa. Segundo a ABC, um funcionário de Darling Harbour identificado apenas como Robert relatou que “tudo parecia normal e, muito pouco tempo depois de a primeira imagem ser exibida, no lado sul de Cockle Bay, você começou a ver drones caindo na água e, a partir daí, foi uma falha em cascata dos drones”.

Massive drone show failure at Vivid caused hundreds of drones to crash into Cockle Bay.

Australia... pic.twitter.com/p913lsIQ6I — CMNS_Media (@1SanatanSatya) May 26, 2026

Robert afirmou ainda que alguns aparelhos teriam caído perto de trabalhadores na região da marina. “O som deles batendo no cais era considerável, mesmo provavelmente a 10, 15 ou 20 metros de distância; dava para ouvi-los fisicamente batendo e se espatifando no concreto da marina”, disse. “É impressionante que ninguém tenha se ferido.”

Outro espectador, Adam Love, disse ao Sydney Morning Herald que percebeu os drones entrarem no que parecia ser um “padrão de teste” antes de começarem a cair. “Eles ficaram parados em formação por muito tempo. Parece que, nos bastidores, eles estavam correndo para tentar fazer com que se reconectassem”, afirmou Love. “Muitos caíram na água.”

Em comunicado enviado ao The Independent, a Skymagic, empresa britânica responsável pela operação do espetáculo, informou que “89 drones pousaram na água ao redor de Cockle Bay” após “uma mudança imprevista no ambiente de radiofrequência (RF) ocorrida depois da decolagem”.

A anomalia fez com que “um número de drones da frota acionasse procedimentos de pouso de segurança em resposta ao comprometimento da precisão de posicionamento”, acrescentou a empresa. Segundo a Skymagic, os pilotos enviaram um comando de interrupção que manteve os drones restantes parados no ar antes de ativar um protocolo de retorno à base para pousar com segurança os equipamentos não afetados.

“Nenhum veículo escapou do limite de segurança dos parâmetros do show. Alguns veículos, durante a fase de pouso de emergência, encontraram o limite da geocerca e foram desligados para preservar a zona de segurança, resultando na queda deles na água”, disse a Skymagic.

Não houve registro de feridos. Ainda na segunda-feira, os organizadores cancelaram a apresentação das 21h30. Na terça, o Vivid Sydney anunciou que todos os shows Star-Bound previstos para terça e quarta-feira também estavam suspensos enquanto os operadores realizavam uma “revisão técnica e de segurança completa”.

Um porta-voz do Vivid Sydney afirmou ao The Independent que os operadores especializados em drones “identificaram um problema técnico e tomaram a decisão de interromper o show com segurança, de acordo com os protocolos padrão de segurança”.

“A segurança pública é sempre a prioridade número um, e uma avaliação completa está agora em andamento com os operadores especializados e as agências governamentais relevantes orientando os próximos passos”, disse o porta-voz.

O festival também pediu desculpas pela “decepção e inconveniência causados aos participantes” e informou que “foi tomada rapidamente a decisão de cancelar a apresentação das 21h30 para permitir uma avaliação adicional”. Os shows de terça e quarta foram cancelados “por precaução”.

Karen Jones, presidente-executiva da Destination NSW, agência do governo de Nova Gales do Sul responsável pelo Vivid Sydney, disse à ABC Radio Sydney que os sistemas de segurança funcionaram como previsto durante a falha.

“Havia uma zona de exclusão especificamente projetada para o show de drones, e isso significava que, se houvesse uma falha técnica — como houve na noite passada —, os drones cairiam na água ou dentro dessa zona de exclusão”, afirmou Jones.

A executiva disse que os organizadores investigaram a possibilidade de interferência deliberada nos sistemas de comunicação dos drones, mas que as avaliações iniciais apontaram que “não houve interferência deliberada”.

A Agência Australiana de Segurança nos Transportes informou que foi notificada sobre o incidente e está reunindo mais informações. Graham Doig, diretor do programa de drones da Universidade de Nova Gales do Sul, disse ao Herald que o mau tempo em Sydney pode ter afetado a comunicação entre os aparelhos.

“As condições estavam bem ruins em Sydney na noite passada, e eu não ficaria surpreso se esse fosse o principal fator”, afirmou Doig. Segundo ele, grandes frotas de drones dependem de sistemas de comunicação altamente precisos e podem ser vulneráveis a falhas de conectividade em ambientes urbanos densos, onde “os sinais refletem nos prédios, há interferência de Wi-Fi, há todo tipo de coisa”.

O Star-Bound reúne até 1.000 drones e estava programado para ocorrer duas vezes por noite, de domingo a quarta-feira, ao longo de 11 noites do festival. O Vivid Sydney havia introduzido shows de drones em 2024, mas não realizou apresentações do tipo no ano seguinte após preocupações com o controle de multidões em Circular Quay.

De acordo com o material de divulgação do festival, o espetáculo atual foi concebido como “uma celebração da vida, da criação, da esperança e da renovação”.

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