A- A+

FELIZ 2024 Show de drones ilumina a Orla do Pina na abertura das festas de Ano-novo do Recife nesta sexta (29) Capital pernambucana se prepara para celebrar a chegada de 2024 em grande estilo

A Virada Recife 2024, na Orla do Pina, Zona Sul da cidade, chega com uma grande novidade. Na sexta-feira (29), primeiro dia das festividades de Ano-novo, foi montado um show especial de drones para o público, com um espetáculo de luzes e sincronização.

Segundo a organização, os drones estão programados para fazer a decolagem na faixa de areia da Praia do Pina, por volta das 22h20, logo após a apresentação da cantora Letícia Bastos. Durante cerca de 10 minutos, o céu deverá ser iluminado com imagens que valorizam a cultura da capital.

Ao todo, a exibição conta com 100 drones de alta luminosidade em full led RGB. Os equipamentos estão programados para formar uma sequência de imagens, a 120 metros de altura e com até 200 metros lineares. Vale lembrar que um espetáculo semelhante foi montado para as festas de Natal no Bairro do Recife, área central da capital, no dia 10 de dezembro, com a iluminação de imagens natalinas para o público.

O Réveillon deste ano é o maior da história do Recife, com três dias de festividade. No Pina, o palco terá 700 metros quadrados de área e dois telões com um total de 400 metros quadrados de LED. Confira, abaixo, a programação do polo.



Dia 29 (sexta-feira)

Maestro Spok

Letícia Bastos

Raphaela Santos

João Gomes

Xand Avião

Dia 30 (sábado)

Nena Queiroga

Geraldinho Lins

Priscila Senna

Nattan

Ivete Sangalo

Dia 31 (domingo)

Conde

André Rio

Alceu Valença

Mari Fernandez

Felipe Amorim

Veja também

guerra no oriente médio Israelense é condenado a 30 dias de prisão por não prestar serviço militar