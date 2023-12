Show de drones ilumina o Bairro do Recife em celebração à magia do Natal

A- A+

Um show de luzes tomou conta do Bairro do Recife, neste domingo (10), dando continuidade às festividades do Natal na capital pernambucana. Uma exibição com 100 drones de alta luminosidade em full led RGB, formando sequência de oito imagens, a 120 metros de altura e até 200 metros lineares, fez os recifenses olharem para o alto para conferir o espetacular realizado. Foram 10 minutos de apresentação com figuras com tema natalino no céu do Marco Zero.

Além das imagens que fizeram os pernambucanos não tirarem os olhos do céu, as festividades natalinas também têm como destaque a Vila de Natal, composta por 14 casinhas, decoradas e ocupadas por empreendedores de alimentação, artesanato e lazer. A iniciativa é uma ação da Prefeitura do Recife, por meio do Programa Recentro, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Turismo e Lazer.

Espetáculo de luzes organizados por drones no Bairro do Recife. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco Espetáculo de luzes organizados por drones no Bairro do Recife. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco Espetáculo de luzes organizados por drones no Bairro do Recife. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



As demais casas da Vila estão ocupadas com ativações do Programa de Desenvolvimento do Artesanato (Prodart); Secretaria de Turismo e Lazer, com informações sobre os 20 anos da encenação do Baile do Menino Deus no Marco Zero; a Casa dos Desejos (onde as pessoas colocarão seus votos para o próximo ano), e o Centro de Atendimento, que presta informações sobre a programação do ciclo natalino.



A Vila de Natal é uma ativação cultural promovida pelo Programa Recentro, em associação com o Gabinete do Centro do Recife, as Secretarias municipais de Turismo e Lazer; da Mulher; Trabalho e Qualificação Profissional; Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Segurança Cidadã; e Fundação de Cultura Cidade do Recife. As demais casas da Vila estão ocupadas com ativações do Programa de Desenvolvimento do Artesanato (Prodart); Secretaria de Turismo e Lazer, com informações sobre os 20 anos da encenação do Baile do Menino Deus no Marco Zero; a Casa dos Desejos (onde as pessoas colocarão seus votos para o próximo ano), e o Centro de Atendimento, que presta informações sobre a programação do ciclo natalino.

