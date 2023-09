Show de Frei Gilson promete levar multidão ao Geraldão; evento terá missa, oração e pregação

A- A+

O religioso católico Frei Gilson , sacerdote líder do ministério Som do Monte, estará no Recife, no próximo domingo (1º), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, para o VI Congresso Eu Seguirei.

A programação, que começará às 4h, conta com a oração do rosário, celebração da Santa Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento, pregação e show musical. Os portões do Geraldão serão abertos às 3h. O evento terá ainda a presença do padre Roger Luís, da Comunidade Canção Nova.

O evento com caráter religioso e beneficente vai arrecadar alimentos não perecíveis para a campanha Natal Sertanejo Solidário, que é organizado pelo padre Damião Silva e beneficia mais de 19 mil pessoas residentes na área rural das cidades sertanejas.

A vinda do sacerdote é promovida pela Comunidade Católica Porta Fidei. Rodrigo Cavalcanti, organizador do evento destaca que caravanas de todo o Estado estão se mobilizando para comparecer ao evento.

"Os freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo promovem anualmente o 'Eu seguirei', evento de evengelização católico. Esse ano acontecerá a primeira edição no Nordeste e mais de 10 mil pessoas são esperadas no Geraldão. Caravanas de todos os lugares de Pernambuco e de estados vizinhos estã se organizando para participar desse evento que também possui um caráter social", afirmou.

Ingressos

Telefone: (11) 3164-4500 – Segunda a Sexta-feira.

Horários: 8:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30.

E-mail: [email protected]

Frei Gilson

O religioso católico reúne milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e é conhecido por músicas como "Eu Seguirei" e "Tu És o Centro". Além disso, o frade carmelita é conhecido também pela oração do Santo Rosário durante as madrugadas, que é transmitida pelas redes sociais.

Programação

4:00h – Santo Rosário – Frei Gilson e irmãos CMES

7:00h – Café da manhã

8:00h – Louvor

8:30h – Pregação – Confiança inabalável em Deus – Padre Roger Luiz

10:00h – Intervalo

10:30h – Louvor

11:00h – Pregação – “Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no Reino dos Céus” (Mt 18, 3) – Frei Gilson

12:30h – Almoço

14:00h – Louvor

14:30h – Pregação – “Só tenho hoje para amar” – Padre Roger Luiz

15:30h – Intervalo

16:00h – Santa Missa

18:00h – Show de Frei Gilson

19:00h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19:30h – Encerramento



