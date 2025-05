Show de Lady Gaga em Copacabana deve ter tempo firme e madrugada fria

A- A+

O show gratuito da cantora Lady Gaga, marcado para o próximo sábado (3) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve ocorrer sob céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, segundo o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura.

Após registrar as menores temperaturas do ano nos últimos dias, a cidade terá mínimas de 14°C no sábado e 15°C no domingo (4). A previsão é de madrugada fria e vento fraco a moderado. Já as temperaturas máximas devem alcançar os 31°C em ambos os dias, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde.

A apresentação principal está marcada para as 21h45, em um palco montado em frente ao Copacabana Palace, mas a programação começa às 17h30, com DJs. A expectativa é de um público superior a 1,6 milhão de pessoas.

Para evitar congestionamentos, a prefeitura recomenda o uso do transporte público, especialmente o metrô, já que o acesso de carros e ônibus fretados ao bairro será bloqueado.

A população também é orientada a se hidratar, consumir alimentos leves, não entrar no mar à noite — devido ao risco de afogamento — e usar roupas confortáveis. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de levar medicações de uso contínuo, portar documento de identificação com contato de emergência e ingerir bastante água ao longo do dia.

