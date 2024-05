A- A+

BALANÇO Show de Madonna movimentou R$ 300 milhões e recuperou reputação do Rio, diz Governo do Estado Em coletiva nesta segunda-feira, também foi comemorado o desempenho na segurança pública

O encerramento da turnê de 40 anos de carreira de Madonna na Praia de Copacabana, no último sábado, foi um "sucesso" para o estado. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (6), a Secretaria estadual de Turismo, a partir do subsecretário Luiz Felipe Pinho, comemorou os números — de 1,6 milhão de pessoas, das quais 150 mil eram turistas — em plena baixa temporada: a rede hoteleira registrou 96% de ocupação. A estimativa é que o retorno para a economia tenha sido de R$ 300 milhões com gastos do público, a partir de estudo prévio divulgado pela prefeitura. O secretário de Segurança Pública pontua que o maior ganho do evento foi, sobretudo, à recuperação da reputação do Rio.

— A gente fala do retorno financeiro, de R$ 300 milhões, mas a gente tem outro retorno, que é muito maior, que é a imagem do Rio de Janeiro perante o Brasil e o mundo. Isso é muito mais importante, essa proteção reputacional do estado, mostrando que ele é capaz de dar segurança pública — salientou Victor César dos Santos, sobre a segurança favorecer o turismo e o ambiente de negócios.

O mergulho dos frequentadores da praia de Copacabana era uma preocupação dos bombeiros antes do show, por conta da previsão de mar agitado. O secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro, destacou que foram feitos patrulhamentos, inclusive noturnos, no mar de Copacabana, com um total de 45 salvamentos realizados no local.

Durante o show, foi montado um hospital de campanha e um heliponto no grupamento do Corpo de Bombeiros no Posto 6, para auxiliar o público. Por conta do forte calor durante o dia, caminhões dos bombeiros também foram usados para disparar jatos de água e refrescar quem esperava pelo show debaixo de sol escaldante.

De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, o Samu recebeu 1.800 ligações referentes a ingestão de álcool e queda. As equipes das Upas de Copacabana e Botafogo foram reforçadas — onde foram realizados 600 atendimentos, ao todo, como detalhou a titular da pasta, Claudia Mello.

Estratégia do carnaval da Bahia

Para o secretário de Segurança Pública, Victor César dos Santos, a inovação para esse evento foi o emprego de grupos de policiais trafegando em meio à multidão, como acontece no carnaval de Salvador. Victor César comemorou “com grande satisfação” o desempenho da segurança pública no show da Madonna. Segundo ele, o grande desafio deste evento em relação ao réveillon, por exemplo, foi a concentração no espaço: enquanto a virada do ano se estende por toda a orla, o público de Madonna ficou entre a Rua Paula Freitas e a Avenida Princesa Isabel.

O trabalho de inteligência da Polícia Civil foi apontado ainda como outro fator de sucesso, que permitiu "verificar a ocorrência de crimes antes deles acontecerem", conforme dito pela delegada Raissa Celles, diretora do Departamento Geral de Polícia da capital.

Números de segurança no show de Madonna:

160 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de bloqueio

38 pessoas foram encaminhadas às delegacias

213 ocorrências registradas

7 presos

7 adolescentes apreendidos

1 preso por conta do sistema de reconhecimento facial

Despedida

Madonna se despediu do Rio na noite deste domingo. Ela deixou o Copacabana Palace, onde estava hospedada havia uma semana lançando beijos para os fãs que se concentravam em frente ao hotel.

A diva do pop seguiu num carro escoltado por outros automóveis. Ela foi acompanhada por um comboio até o aeroporto.

O show da Madonna, ocorrido na noite de sábado, fechou a Celebration Tour, que comemorou os 40 anos de carreira da cantora. Foi quarta apresentação da rainha do pop no Brasil, após 12 anos, e o maior da carreira dela.

Por causa do show, a semana passada no Rio teve uma atmosfera de carnaval ou réveillon fora de época. Sob a vibração dos preparativos para o megashow histórico, o começo de maio nem de longe lembrou um período de baixa temporada turística: teve inflação nos valores de hospedagem e filas em lojas da Saara para comprar camisas e adereços da diva.

