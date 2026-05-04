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Todo Mundo no Rio Show de Shakira registra o menor número de furto de celulares de todas as edições do evento Câmeras de reconhecimento facial usadas no esquema de segurança ajudaram a localizar adolescente perdido da família durante o evento

O megashow da colombiana Shakira, que aconteceu no último sábado (2), teve o menor número de ocorrências policiais, como furtos, roubos, porte de drogas, estelionato e lesão corporal, em comparação às duas primeiras edições do Todo Mundo no Rio.



No total, foram 115, contra 238 na apresentação de Lady Gaga, em 2025, e 252 na de Madonna, em 2024. Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa realizada pelo Governo do Estado, na manhã desta segunda-feira, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.

Só o número de furto de celulares foi caiu 70,2% em comparação com o show ano passado: de 222 para 66. Em relação ao evento de 2024, que registrou 106 desse tipo, a queda foi de 37,7%. Já sobre os roubos desses aparelhos, foram registrados 8, contra 6 e 8 na segunda e na primeira edições, respectivamente.

— Mais uma vez, foi um show da Segurança Pública do Rio. Não teve nenhuma intercorrência que atrapalhasse as pessoas irem, assistirem e voltarem para casa. Passei por lá vi que as pessoas estavam em clima de festa e de energia positiva. A missão das forças policiais e da prefeitura é não só proporcionar segurança, mas garantir boa reputação de que o Rio tem em promover esse eventos. O evento foi muito elogiado pela crítica internacional — afirmou o Victor Santos, Secretário de Estado de Segurança Pública.

Objetos perfurocortantes

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos 185 objetos perfurocortantes, como tesouras, facas e estiletes, e houve dois adolescentes apreendidos. Seis pessoas foram presas, sendo dois por reconhecimento facial nos pórticos de acesso à orla: um foragido da Justiça e outro com mandado de prisão. Uma moto roubada foi recuperada e seis tabletes de maconha foram apreendidos.

— Um fato interessante que tivemos é de um adolescente perdido. Os familiares nos procuraram num carro de comando, pegamos a foto desse menor e colocamos no sistema de reconhecimento facial de toda a orla. Em determinado momento, um alerta de reconhecimento dele foi dado. Os policiais chegaram até ele, e conseguimos levá-lo aos familiares — detalhou o coronel Sylvio Guerra, Secretário de Estado de Polícia Militar.

Para o esquema especial de policiamento, a Secretaria de Estado de Polícia Militar mobilizou mais de 3.700 agentes — aumento de 14% em relação ao último megashow realizado na orla carioca. O efetivo atuou na faixa de areia, vias de acesso e estações de transporte público.

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