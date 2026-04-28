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Rio de Janeiro Show de Shakira terá reforço de 8 mil homens; PMs com capacetes brancos vão coibir furtos Polícia Militar vai recorrer a um grupamento de policiamento de multidão

Para garantir a segurança dos fãs de Shakira e coibir furtos, principalmente, de celulares, durante o evento "Todo mundo no Rio", a Polícia Militar vai recorrer a um grupamento de policiamento de multidão. Serão quatro grupos com um total de 16 policiais, cada, que vão circular em linha no meio do público, para evitar a atuação de pessoas que possam se utilizar da aglomeração para praticar furtos.



A medida foi testada durante o réveillon passado. A diferença é que o quantitativo dobrou para o megahsow. O esquema de segurança para o evento, que acontecerá no sábado, nas areias de Copacabana, foi divulgado em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O efetivo mobilizado será de 7.927 agentes, sendo 3,7 mil PMs (14% a mais em relação ao show de Lady Gaga, no ano passado), 1,5 mil policiais civis, 2,2 mil guardas municipais, 176 bombeiros, 150 agentes do Segurança Presente e 110 da Lei Seca. A integração das forças foi destacado pelo secretário de Segurança Pública, Victos Santos na coletiva que teve a participação do secretário municipal de Ordem pública, Marcus Belchior.

—O papel fundamental nosso é coordenar e integrar essas forças para que a gente possa dar uma segurança de alto nível e que as pessoas possam vir assistir o show e ao terminar voltar para suas casas com segurança — destacou o secretário.

O esquema de segurança anunciado nesta terça-feira não difere muito do que foi organizado no revéillon e nas duas edições anteriores do "Todo mundo no Rio", em 2024 com Madonna e 2025, com Lady Gaga. Segundo a PM haverá 18 pontos de interceptação, com detectores de metais e reconhecimento faciais, nos mesmos locais em que foram implantados no ano passado, até mesmo para facilitar a identificação pelo público que irá ao show.

O secretário da Polícia Militar Sylvio Guerra informou que haverá cuidado com o policiamento tanto nas áreas internas onde estará acontecendo o espetáculo, como no seu entorno. O patrulhamento contará com apoio de cães farejadores treinados para identificar explosivos, unidades especializadas em emprego de força de choque, apoio de 175 viaturas, sendo 70 com câmeras de reconhecimento facial.

--Nosso homens vão atuar tanto na parte interna quanto externa (do show) tendo a preocupação com o público que chega de vários caminhos -- disse o secretário da PM.

Serão instaladas ainda 78 torres de observação ao longo da área do evento, além de cinco tendas de apoio na areia e oito cabines de reforço. Haverá ainda uso de seis drones com reconhecimento facial e dezenas de câmeras extras nos pontos de bloqueio e revista

-- A segurança tem um papel de garantir a reputação do estado e do município em realizar esses eventos. São famílias que vem para o Rio assistir o show, então todo detalhe está sendo tratado, desde o receptivo na rodoviária, aeroportos, estradas até a estadia dessas pessoas na cidade -- afirmou o secretário de Segurança Pública, Victor Santos.

A Polícia Civil vai atuar com 1.500 homens e fará reforço nos aeroportos e em todas as DPs, em especial a de atendimento aos turistas. Serão criadas também três centrais de flagrantes na Zona Sul

A Secretaria municipal de Ordem Pública vai atuar com 2. 235 agentes da Guarda Municipal. A Guarda Armada não participa do esquema especial, continuando seu trabalho de patrulhamento nas cinco áreas em que já atuam.

--A cidade do Rio entra numa nova dinâmica nesta semana e, em especial, Copacabana -- destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, destacando que o trabalho da prefeitura vem sendo organizado já há meses e não se limita ao período do evento.

PM terá efetivo 14% maior

Para ajudar na segurança do público, a Polícia Militar anunciou um reforço de 14% no efetivo em relação ao último show do “Todo Mundo no Rio” em 2025. De acordo com o comandante da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, cerca de 3,7 mil policiais estarão mobilizados no show deste fim de semana.

--Quero deixar um recado para o público, tanto para os turistas nacionais quanto internacionais: venham aproveitar, porque estamos prontos para receber todos vocês-- afirmou Guerra.

Além do aumento no número de agentes, a PM contará com o uso intensivo das câmeras de reconhecimento fácil. Ao todo, mais de 200 câmeras serão utilizadas nos 18 pontos bloqueio e 18 de revista.

Das 145 viaturas, 70 serão equipadas com câmeras de reconhecimento facial. O esquema inclui ainda seis drones que também terão o sistema de monitoramento.

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