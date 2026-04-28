Show de Shakira terá reforço de 8 mil homens; PMs com capacetes brancos vão coibir furtos
Polícia Militar vai recorrer a um grupamento de policiamento de multidão
Para garantir a segurança dos fãs de Shakira e coibir furtos, principalmente, de celulares, durante o evento "Todo mundo no Rio", a Polícia Militar vai recorrer a um grupamento de policiamento de multidão. Serão quatro grupos com um total de 16 policiais, cada, que vão circular em linha no meio do público, para evitar a atuação de pessoas que possam se utilizar da aglomeração para praticar furtos.
A medida foi testada durante o réveillon passado. A diferença é que o quantitativo dobrou para o megahsow. O esquema de segurança para o evento, que acontecerá no sábado, nas areias de Copacabana, foi divulgado em entrevista coletiva nesta terça-feira.
O efetivo mobilizado será de 7.927 agentes, sendo 3,7 mil PMs (14% a mais em relação ao show de Lady Gaga, no ano passado), 1,5 mil policiais civis, 2,2 mil guardas municipais, 176 bombeiros, 150 agentes do Segurança Presente e 110 da Lei Seca. A integração das forças foi destacado pelo secretário de Segurança Pública, Victos Santos na coletiva que teve a participação do secretário municipal de Ordem pública, Marcus Belchior.
—O papel fundamental nosso é coordenar e integrar essas forças para que a gente possa dar uma segurança de alto nível e que as pessoas possam vir assistir o show e ao terminar voltar para suas casas com segurança — destacou o secretário.
O esquema de segurança anunciado nesta terça-feira não difere muito do que foi organizado no revéillon e nas duas edições anteriores do "Todo mundo no Rio", em 2024 com Madonna e 2025, com Lady Gaga. Segundo a PM haverá 18 pontos de interceptação, com detectores de metais e reconhecimento faciais, nos mesmos locais em que foram implantados no ano passado, até mesmo para facilitar a identificação pelo público que irá ao show.
O secretário da Polícia Militar Sylvio Guerra informou que haverá cuidado com o policiamento tanto nas áreas internas onde estará acontecendo o espetáculo, como no seu entorno. O patrulhamento contará com apoio de cães farejadores treinados para identificar explosivos, unidades especializadas em emprego de força de choque, apoio de 175 viaturas, sendo 70 com câmeras de reconhecimento facial.
Leia também
• Disney contrata Monica Albuquerque para chefiar conteúdo original do Disney+ Brasil
• Banco do Brasil lança boleto com Pix Automático para cobranças recorrentes
• Direito a voto entre pessoas reclusas não é efetivo no Brasil
--Nosso homens vão atuar tanto na parte interna quanto externa (do show) tendo a preocupação com o público que chega de vários caminhos -- disse o secretário da PM.
Serão instaladas ainda 78 torres de observação ao longo da área do evento, além de cinco tendas de apoio na areia e oito cabines de reforço. Haverá ainda uso de seis drones com reconhecimento facial e dezenas de câmeras extras nos pontos de bloqueio e revista
-- A segurança tem um papel de garantir a reputação do estado e do município em realizar esses eventos. São famílias que vem para o Rio assistir o show, então todo detalhe está sendo tratado, desde o receptivo na rodoviária, aeroportos, estradas até a estadia dessas pessoas na cidade -- afirmou o secretário de Segurança Pública, Victor Santos.
A Polícia Civil vai atuar com 1.500 homens e fará reforço nos aeroportos e em todas as DPs, em especial a de atendimento aos turistas. Serão criadas também três centrais de flagrantes na Zona Sul
A Secretaria municipal de Ordem Pública vai atuar com 2. 235 agentes da Guarda Municipal. A Guarda Armada não participa do esquema especial, continuando seu trabalho de patrulhamento nas cinco áreas em que já atuam.
--A cidade do Rio entra numa nova dinâmica nesta semana e, em especial, Copacabana -- destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, destacando que o trabalho da prefeitura vem sendo organizado já há meses e não se limita ao período do evento.
PM terá efetivo 14% maior
Para ajudar na segurança do público, a Polícia Militar anunciou um reforço de 14% no efetivo em relação ao último show do “Todo Mundo no Rio” em 2025. De acordo com o comandante da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, cerca de 3,7 mil policiais estarão mobilizados no show deste fim de semana.
--Quero deixar um recado para o público, tanto para os turistas nacionais quanto internacionais: venham aproveitar, porque estamos prontos para receber todos vocês-- afirmou Guerra.
Além do aumento no número de agentes, a PM contará com o uso intensivo das câmeras de reconhecimento fácil. Ao todo, mais de 200 câmeras serão utilizadas nos 18 pontos bloqueio e 18 de revista.
Das 145 viaturas, 70 serão equipadas com câmeras de reconhecimento facial. O esquema inclui ainda seis drones que também terão o sistema de monitoramento.